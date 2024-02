Lo Stato ebraico fissa il mese di Ramadan come termine ultimo per l'attacco a Rafah

Aggiornamento sulla situazione – Nonostante gli appelli della comunità internazionale, il governo di Benjamin Netanyahu è determinato a lanciare un attacco contro questa città sostenuta dalla chiusura del confine egiziano.

Nuovi attacchi americani contro gli Houthi nello Yemen e a Rafah sotto la minaccia di attacchi e violenze in Cisgiordania… Le Figaro Lunedì 19 febbraio verranno ripercorsi gli ultimi avvenimenti legati al conflitto tra Israele e il movimento terroristico Hamas.

Il ministro israeliano Benny Gantz, membro del governo di guerra di Benjamin Netanyahu, domenica ha avvertito che Israele lancerà un attacco alla città di Rafah se gli ostaggi israeliani tenuti a Gaza non saranno rilasciati entro il Ramadan. “Il mondo dovrebbe sapere e Leader di Hamas Dovremmo sapere: se gli ostaggi non saranno nelle loro case entro il Ramadan, i combattimenti continueranno ovunque, compresa la zona di Rafah.», lanciato dall'ex comandante dell'esercito israeliano. “A coloro che dicono che il prezzo è alto, dico chiaramente: Hamas ha una scelta. Potranno arrendersi, gli ostaggi verranno liberati e i civili a Gaza potranno celebrare il Ramadan.Ha aggiunto in un discorso pronunciato davanti alla Conferenza dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane tenutasi a Gerusalemme. Il Ramadan, il mese sacro per i musulmani, inizia intorno al 10 marzo.

Nonostante gli appelli della comunità internazionale, il governo di Benjamin Netanyahu è determinato a lanciare un attacco alla città di Rafah, sostenuta dalla chiusura dei confini dell'Egitto, dove sono radunate 1,4 milioni di persone. La maggior parte degli sfollati vivono in condizioni molto dure. Benny Gantz ha confermato che l'attacco verrà portato avanti in modo coordinato e nel quadro del dialogo con americani ed egiziani.e facilitare l'evacuazione dei civili“rendere più piccolo”Per quanto possibile» Il numero delle vittime tra loro.

Nuovi attacchi americani contro gli Houthi nello Yemen

L'esercito americano ha annunciato domenica di aver effettuato nuovi attacchi il giorno prima contro missili, un drone e un sottomarino appartenenti ai ribelli Houthi nello Yemen. L'esercito haCondotto con successo cinque attacchi di autodifesa contro tre sistemi missilistici mobili antinave, un sottomarino autonomo e un drone navale.Lo ha annunciato sabato il comando militare statunitense in Medio Oriente (Centcom) tra le 15:00 e le 20:00 ora locale (12:00 e 17:00 GMT).

«Questa è la prima volta che l'esercito monitora l'uso di un sottomarino autonomo da parte degli Houthi da quando sono iniziati gli attacchi il 23 ottobre.“, ha aggiunto il Comando Centrale. Inoltre, una società di sicurezza specializzata nel trasporto marittimo, Ambre, ha segnalato domenica un nuovo attacco nello stretto strategico di Bab al-Mandab, contro una nave mercantile. Gli Houthi affermano che stanno attaccando navi legate a Israele, di cui di cui gli Stati Uniti sono il principale alleato militare, affermano di sostenere i palestinesi a Gaza.

Cisgiordania: tre palestinesi sono stati uccisi, compreso un membro di un gruppo armato

Tre palestinesi sono stati martirizzati oggi, domenica, nella Cisgiordania settentrionale occupata, tra cui un membro di un gruppo armato, durante un raid israeliano, come abbiamo appreso da fonti attendibili. Questi eventi si inseriscono nel contesto di grave tensione e di escalation di violenza in questi territori palestinesi dopo gli attacchi di Hamas contro Israele il 7 ottobre e l’inizio della guerra nella Striscia di Gaza. Il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, ha stimato domenica che le tensioni in Cisgiordania, compresi i crescenti attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi, “Il vero ostacolo» Per una soluzione a due Stati tra israeliani e palestinesi.

A Tulkarem, due giovani, di età compresa tra 19 e 36 anni, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in seguito a un raid delle forze israeliane in un campo per sfollati, uno dei più grandi della regione, secondo il Ministero della Sanità dell’Autorità Palestinese, con sede in Cisgiordania. La Mezzaluna Rossa palestinese ha affermato che almeno altre cinque persone sono rimaste ferite in questa operazione. L'esercito di occupazione ha spiegato che i soldati erano andati ad arrestare l'uomo, Muhammad Awfi, sospettato di aver compiuto “Ha partecipato ad attacchi contro le forze israeliane e ha ucciso persone sospettate di collaborare con loro a Tulkarem». «I terroristi hanno aperto il fuoco e lanciato esplosivi contro le forze israeliane, che hanno risposto“, uccidendo il sospettato che era”armatoHa aggiunto, spiegando che un agente di polizia israeliano era “È rimasto gravemente ferito e portato in ospedale».

Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, l'ala militare di Fatah, il movimento del presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, hanno accolto con favore il “sacrificio” dei due uomini in un comunicato, spiegando che Muhammad Al-Awfi è uno dei suoi funzionari esecutivi nella regione. .

La Corte internazionale di giustizia ha condotto consultazioni sulle conseguenze dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi

Da lunedì la più alta corte delle Nazioni Unite terrà udienze sulle conseguenze legali dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi dal 1967, con un numero senza precedenti di 52 paesi chiamati a testimoniare. Stati Uniti, Russia e Cina si rivolgeranno ai giudici durante una sessione di una settimana presso il Palazzo della Pace dell'Aia, sede della Corte internazionale di giustizia.

Il 31 dicembre 2022, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione in cui si chiede che la Corte internazionale di giustizia “Parere consultivo“Non obbligato a”Conseguenze legali derivanti dalle politiche e pratiche israeliane nei territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme EstLa risoluzione è stata adottata con 87 voti favorevoli, 26 contrari e 53 astensioni, con i paesi occidentali divisi sulla questione mentre i paesi arabi hanno votato all'unanimità a favore. Queste udienze sono completamente separate dalle osservazioni ad alto livello che il Sudafrica ha recentemente presentato alla più alta autorità giudiziaria del paese. corpo Unito.

