L’italiano a fumetti – Ed. Larousse

L’Italien en BD è un libro di Larousse Editions, pubblicato nel giugno 2023, che offre un modo divertente e innovativo al 100% per migliorare il tuo italiano. Storie, dialoghi, situazioni comuni, vocabolario e tanti esercizi a fumetti per perfezionare la lingua.

Una prefazione dovrebbe apparire prima del sommario. Presenta il libro in modo conciso ed efficiente. Quindi, grazie a questo fumetto giocoso ed educativo, viene spiegato che puoi imparare l’italiano divertendoti! Il libro si compone di dodici capitoli strutturati in quattro parti. Ci sono fumetti, vocaboli, frasi per esprimersi e conversazioni in forma grammaticale. Inoltre, il contenuto di ogni pagina è indicato nella prima pagina. Gli episodi si aprono con un fumetto, che racconta la storia di Pierre, un fotografo francese, che si reca a Roma per raggiungere i suoi amici italiani. In tutti i capitoli, trovare questi personaggi è piacevole.

Il libro è dolce e completo, presenta una storia a fumetti, di facile lettura, semplice e di facile comprensione. Così, a puntate, le avventure di Pierre vanno seguite nella sua quotidianità. Con questo metodo, i lettori possono ampliare la loro conoscenza dell’italiano in modo semplice e divertente. Le conversazioni ti permettono di diventare più familiare e avvicinabile con la lingua. Pertanto, i lettori riescono a comprendere rapidamente ed esprimersi in situazioni della vita quotidiana. Il vocabolario sembra essere arricchito, le frasi essenziali vengono memorizzate, i punti grammaticali vengono rivisti e la comprensione viene perfezionata. Esercizi giocosi e progressivi completano il libro, permettendoti di mettere in pratica quanto appreso. Le revisioni, alla fine del libro, invitano a verificare i progressi. Allo stesso modo, un dizionario elenca il vocabolario essenziale e le espressioni della vita quotidiana.

L’italiano a fumetti Un lavoro completo e pratico, eds Larousse, che offre un modo divertente e innovativo per migliorare la tua padronanza di una lingua straniera. Una storia a fumetti è accessibile, permettendoti di scoprire situazioni quotidiane e immergerti facilmente nelle conversazioni.

