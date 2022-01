L’iPhone SE + 5G da 4,7 pollici in primavera e l’iPhone SE da 5,7 pollici quarto nel 2023?

4,7″, saranno le dimensioni dello schermo del nuovo iPhone SE che Apple svelerà in primavera. Ross Young, un analista che ha le sue fonti nell’industria cinematografica, dopo che altre voci stanno già girando in questa direzione. Così, questo nuovo iPhone SE riprenderà il design dell’iPhone SE di seconda generazione (che di per sé era solo un iPhone 8 migliorato internamente), come si diceva da mesi sull’argomento.

Ancora più sorprendentemente, Ross Young afferma che il dispositivo potrebbe chiamarsi “iPhone SE + 5G”, un nome che sarà nuovo per Apple. Ci sarebbe una certa logica nel citare “5G” nel nome perché sarebbe la principale novità del prodotto, ma il “+” sarebbe insolito. Finora Apple ha mantenuto il termine “Plus” interamente per i modelli dotati di un grande schermo – in questo caso da 5,5″ – prima di sostituirlo con il termine “Max”. Si tratta di Samsung che chiama così alcuni dei suoi smartphone: vedi Galaxy S20 + 5G.

La seconda generazione di iPhone SE (2020) e iPhone XS

L’analista migliora anche le sue previsioni per il prossimo anno: as Ming Chi KuoSi aspetta di vedere un nuovo iPhone entry-level atterrare nel 2023 e aggiunge che si chiamerà iPhone SE 4a generazione – continuate? E dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici, all’incirca le dimensioni dello schermo da 5,8 pollici di iPhone X, XS e 11 Pro.

Supponendo che l’iPhone 14 abbia uno schermo da 6,1 e 6,7 pollici (il mini cadrà nel dimenticatoio), l’iPhone SE 2023 con uno schermo leggermente più piccolo sarà un solido entry-level. Ma aspettiamo effettivamente di vedere se le previsioni sull’iPhone SE 2022 (“iPhone SE + 5G”?) si avvereranno in primavera.