Team Chest in Coin Master, che cos’è? – Rompi capovolgi

In Coin Master puoi giocare con gli altri e guadagnare ricompense in squadre! Scopri i forzieri della squadra e come ottenerli!

in un maestro di moneteDevi ottenere monete e giri per poter giocare ed estendere la durata dei tuoi round nel gioco. Ogni giorno puoi ottenere più giri e monete Ai collegamenti giornalieri all’interno del gioco che ti permettono di ottenere Fino a 100 giri extra ogni giorno e ottieni giri gratuiti.

Oltre a girare la ruota della roulette per guadagnare e completare monete Elenco dei villaggi in Coin MasterÈ anche possibile entrare a far parte di una squadra per giocare insieme e vincere ricompense uniche con i tuoi partner e amici di squadra! durante l’evento petto della squadraHai la possibilità di ottenere ricompense uniche!

Come funzionano i forzieri di squadra in Coin Master?

il petto della squadra È un evento in cui devi raccogliere oggetti speciali come una squadra per contribuire all’evento e aumentare La barra di avanzamento Per ottenere ricompense migliori. Con i membri del tuo team, devi implementare missioni Per potenziare le tue ricompense del forziere.



crediti : Supporta la valuta principale

Quando la barra di avanzamento è completa, significa che l’evento è terminato e puoi ricevere un file Ricompense. Per garantire il completamento dell’evento, il testo indica ” Completa il forziere della squadra Per ottenere il tuo premio, tocca la barra di avanzamento e tocca “. raccogliere per riceverli. Attenzione, le ricompense del forziere della squadra scadono dopo un certo tempo, quindi non dimenticare di raccoglierle.

se vuoi Altri corsi gratuiti Ogni giorno, non dimenticare di ritirare Collegamenti giornalieri sulle principali valute !

