L'iPhone 14 Pro ricondizionato è disponibile a meno di 1000 euro su Cdiscount!

Scopri l'eccellenza di iPhone 14 Pro, uno dei telefoni di punta di Apple, ora disponibile Meno di 1000 euro In una versione rinnovata su Cdiscount. Approfitta di questa offerta esclusiva e ottieni uno smartphone di fascia alta ad un prezzo unico.

Approfitta della promozione cliccando qui

Presentazione dell'iPhone 14 Pro

Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia ProMotion, iPhone 14 Pro offre una qualità delle immagini eccezionale, portando la tua esperienza visiva a un nuovo livello nel mercato. Questo smartphone, frutto dell'ultima generazione di casa Apple, presenta un design unico pensato per durare nel tempo, con protezione Ceramic Shield e resistenza all'acqua che garantiscono un utilizzo comodo e sicuro.

iPhone 14 Pro è dotato di una batteria che garantisce un'eccezionale autonomia di 24 ore, abbinata al potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni sorprendenti per tutte le tue app. Goditi anche la connettività 5G superveloce, che ti offre una navigazione Internet senza interruzioni e un'esperienza mobile senza precedenti. Immergiti nell'eccellenza tecnologica con iPhone 14 Pro, uno smartphone che unisce potenza, durata e connettività avanzata per soddisfare tutte le tue esigenze.

Una raffica di funzionalità innovative

iPhone 14 garantisce foto eccezionali e luminose con qualsiasi illuminazione grazie alla fotocamera con sensore da 48 megapixel. I video raggiungono un nuovo livello con la visualizzazione 4K a 24 fps grazie alla modalità Cinema, offrendo risultati degni dei film più grandi. La modalità movimento garantisce un'acquisizione video stabile e fluida anche in movimento. Questo iPhone va ancora oltre incorporando funzionalità di sicurezza essenziali, tra cui l'SOS di emergenza satellitare e il rilevamento degli incidenti. Se necessario, il tuo iPhone prende l'iniziativa di contattare i servizi di sicurezza per tuo conto, una novità per uno smartphone.