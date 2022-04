vous pouvez installer les mises à jour de la manette DualSense tramite votre PC

Bonne nouvelle, les joueurs PC ne devront plus force être en possess d’une PS5 pour mettre à jour leur manette DualSense. Sony vient deployer la logica della mise à jour del DualSense su PC. Néanmoins, il faudra cocher quelques cases pour en profiter.

Nous l’avons évoqué dans nos colonnes la semaine passée. Des membres du forum ResetEra avaient découvert l’existence d’un contratto di licenza utilisateur pour un logica di mise à jour per il DualSense. Le document contenait notamment plusieurs menzionano un’applicazione dédiée per PC Windows e Mac. Une bonne nouvelle pour les joueurs sur ces deux supporta, qui jusqu’alors n’avaient pas d’autres choix pour mettre à jour leur DualSense que d’avoir une PS5.

Oppure, les utilisateurs de ResetEra ont vu juste. En effet, Sony vient d’annoncer la disponibilité du “Program de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense” sur figlio blog ufficiale. Vous l’aurez compris, grâce à ce logiciel, les joueurs PC (et non Mac malheureusement) pourront maintenir à jour leur manette PS5 et profiter surtout de ses fonctionnalités Exclusives come le retour haptique et les gâchettes adaptatives sur les rares titoli compatibili.

Sony lancia un prodotto per il suo utilizzo su DualSense su PC

Comme le précise Sony, il faudra toutefois avoir un PC Windows disposant de la configurazione del sistema richiede. La voce:

Sistema di sfruttamento: Windows 10 (64 bit) o ​​Windows 11

Espace de stockage: 10 Mo ou plus

Risoluzione d’affissione: 1024 x 768 o superiore

Richiesta porta USB

Par ailleurs, il sera nécessaire d’installer l’application “Programme de mise à jour du logiciel de la manette sans fil DualSense”, téléchargeable à cette indirizzo. Une fois le program installé sur votre machine, il suffira de più affidabile per controllare il PC Windows tramite un cavo USB et suivre le istruzioni à l’écran pour procéder à la mise à jour. Un messaggio s’affichera lorsque le processus est terminé.

Notez enfin qu’il faudra procéder à questa operazione è stata eseguita con il doppio senso di DualSense. Lorsqu’une mise à jour firmware è disponibile, l’application vous préviendra en vous envoyant une notification. Généralement, ces MAJ sont déployées aux côtés des mises à jour du système de la PS5.