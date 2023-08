Leonid Schneider, onesto tra i ricercatori

Puoi trovare tutti gli episodi della serie “Fraud Hunters” qui.

Leonid Schneider, 45 anni, ha frequentato una buona scuola per specializzarsi nello sfatare articoli di ricerca con risultati manipolati, persino inventati, e per diventare uno dei truffatori più famosi al mondo.

“Durante la laurea magistrale e la tesi in biologia molecolare, ho imparato a sintetizzare i dati sperimentali”Lo dice senza mezzi termini, scatenando un fiume di parole che descrivono gli orrori che il suo laboratorio di Dusseldorf ha dovuto affrontare negli anni 2000. “Ho dovuto cambiare le impostazioni del microscopio per cambiare i risultati perché il mio capo riteneva che non fossero quelli che si aspettava. Ha anche minacciato di sospendere la mia borsa di studio di 300 euro al mese se non l’avessi fatto. Io ho rifiutato e il mio paese La borsa di studio non è stata sospesa. Ma altri hanno inventato i dati. »

Dopo aver lasciato questa squadra, l’ucraino, arrivato in Germania all’età di quindici anni, ha continuato la sua “formazione”. “Il mio nuovo capo era un tiranno psicopatico che ci trattava come schiavi. Quando me ne sono andato, hanno tolto il mio nome dal progetto e hanno quasi impedito la mia difesa.”

Questo ricercatore esperto, che ha scelto la biologia per il suo amore per gli animali, è poi partito per “migliorarsi” in Italia. “Ho trovato enormi truffatori là fuori e ho capito che i grandi giornali sono spesso costruiti su…”Decide con il tono diretto che è uno dei tratti distintivi del suo blog, Per una scienza miglioreche è stato lanciato nel 2015 per dimostrare che la sua esperienza, Certo, sfortunato, non è raro. “Questi anni mi hanno fatto perdere il passo con il mondo accademico.”Nota il sorriso eterno sul suo viso.

Tuttavia, le molestie non erano finite. Prima di lanciare questo blog, divenuto ormai la sua attività principale – insieme al padre padrone di casa – l’ex ricercatore si è rivolto al giornalismo, lavorando in particolare per una rivista specializzata nel mondo della ricerca. tempi di laboratorio (da quando è scomparso). “Ci siamo lasciati perché non avevamo le stesse opinioni sulla protezione degli animali e perché stavo indagando sugli amici.” Dalla redazioneriassume. Non mi piacciono l’ingiustizia e il potere. »

stressante e “pigro”

Il personaggio emerge nel piccolo mondo dei detective che indagano sulla cattiva condotta scientifica. Adotta un tono sarcastico nel suo blog, che a volte danneggia la credibilità delle sue rivelazioni o dei suoi racconti. Abbiamo lo stesso obiettivo, ma non negli stessi modi.nota Elizabeth Beck, un’altra pescatrice molto famosa, con la quale ebbe dei litigi. Anche Dorothy Bishop, che, come la sua collega, adotta un tono molto educato nelle sue lettere, trova “Estremo, bianco e nero”. Va bene con Ivan Oransky, di Specialized Media Ora di ritiroE con uno dei fondatori di PubPeer, Forum di recensioni di articoli accademici, in cui i suoi esempi sono spesso citati. Twitter (giorno X) Il suo licenziamento… Come un “casco blu” in un campo minato, il conduttore e gestore dei biglietti neozelandese Leonid Schneider ammette che Smoot Clyde ha un “tono molto personale”.

