Le 10 migliori promozioni da accaparrarsi lunedì!

Per partecipare all’Amazon Prime Day, l’e-merchant impone una sola condizione: essere membro di Amazon Prime, il suo programma fedeltà è già sottoscritto da milioni di clienti in tutto il mondo.

Se non conosci ancora Amazon Prime, non preoccuparti, ti spiegheremo tutto noi.

Questa offerta di servizio permette soprattutto di beneficiare della consegna prioritaria gratuita di tutti gli ordini effettuati sulla piattaforma. Che tu stia ordinando un nuovo smartphone, uno scooter elettrico o un semplice spazzolino da denti, tutti i tuoi acquisti vengono consegnati entro 24 ore a un punto di ritiro vicino a casa tua.

Amazon ti offre anche vendite flash durante tutto l’anno, non solo durante il Prime Day. Puoi, accedendo al tuo account, trovare offerte eccezionali per ottenerle rapidamente con sconti molto grandi.

Amazon Prime ti dà anche accesso alla piattaforma di streaming video Amazon Prime Video, che offre migliaia di film e serie prestigiose, e presto le serie più attese adattate da un capolavoro di fantasia. il Signore degli Anelli. Con un abbonamento aggiuntivo, avrai accesso a tutte le partite della Ligue 1 Football League, con Amazon come emittente esclusiva della competizione.

Amazon Prime può anche accedere a Twitch Prime per usufruire di servizi esclusivi oltre ai giochi offerti ogni mese per permetterti di scoprire nuovi titoli e divertirti tutto l’anno.

Infine, potrai accedere ad altri servizi come decine di migliaia di libri digitali da divorare sul tuo e-reader (a caso, Amazon Kindle) o persino l’archiviazione illimitata di tutte le foto e i video presi dal tuo smartphone, e questo è in alto definizione.

Per abbonarsi ad Amazon Prime e unirti ai milioni di clienti già soddisfatti di questa offerta di innumerevoli servizi, puoi scegliere tra due formati. Il primo ti costerà € 5,99 al mese e il secondo ti costerà € 49 all’anno, risparmiando € 23 all’anno.

Un’ultima cosa per finire: Amazon ti offre una prova gratuita di 30 giorni per testare la sua offerta, approfittando anche del Prime Day. Questa offerta non è vincolante, ed è infatti il ​​piano giusto da non perdere per risparmiare sui tuoi acquisti estivi!