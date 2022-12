USA – La FTC vuole bloccare l’acquisizione di Activision da parte di Microsoft

(.)

WASHINGTON (Reuters) – La Federal Trade Commission degli Stati Uniti, il cane da guardia della concorrenza degli Stati Uniti, ha citato in giudizio giovedì per bloccare l’acquisizione da parte di Microsoft del produttore di videogiochi Activision.

Microsoft ha annunciato a gennaio di voler acquistare Activision per 69 miliardi di dollari (65,42 miliardi di euro ai prezzi odierni), la transazione più costosa mai eseguita nel settore.

Il colosso informatico statunitense prevedeva di diventare, una volta completato il processo, la terza società di giochi al mondo per fatturato, dietro a Tencent e Sony.

Questa proposta di acquisizione dell’editore di “Call of Duty”, “Overwatch” e “Candy Crush” ha scatenato approfondite indagini negli Stati Uniti,

in Gran Bretagna

et al

nell’Unione Europea

Le autorità di regolamentazione temono gravi danni alla concorrenza e l’abuso di posizione dominante.

Al termine di questa indagine, la Federal Trade Commission ha deciso di avviare azioni per bloccare il processo, come riportato per la prima volta dal The Washington Post.

Il presidente di Microsoft Brad Smith ha promesso di contestare la decisione in tribunale. “Abbiamo piena fiducia nei nostri diritti e accogliamo con favore l’opportunità di presentare il nostro caso in tribunale”, ha affermato. (Segnalazione di Diane Bartz, versione francese di Nicolas Delame e Tangi Salan)