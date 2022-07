Slayer Data Scientist (Bioinformatica) Ph.D.

Ben arrivato

Ho seguito il thread di discussione sugli stipendi per molto tempo, mi ha guidato un po ‘ma vorrei più opinioni. Ho un’offerta di lavoro con un fondo privato in Belgio (a partire dalla ricerca veterinaria) per una posizione di data scientist e mi chiedo quale stipendio posso permettermi di negoziare (trovo difficile valutarne il valore e ho poche referenze per questo tipo di lavoro).

Fondamentalmente ho una laurea in bioingegneria in scienze agrarie e un dottorato di ricerca in ingegneria biologica e scienze agrarie. Durante il mio dottorato di ricerca mi sono laureata in Data Science/Bioinformatica, ho lavorato in particolare con dati spettrali (con alcuni machine learning per sviluppare modelli predittivi), dati genetici, economia, ecc. nella produzione animale. Ho imparato molto da solo nell’analisi dei dati (+ alcuni moduli unif di piccoli corsi), ho lavorato con SAS, R e Python (non sono un professionista in queste lingue ma imparo velocemente e facilmente da autodidatta). Durante il mio dottorato, ho fatto ricerca in una famosa università in Australia per 6 mesi. Poi ho lavorato come postdoc per 1 anno in genetica animale (elaborando milioni di dati, modelli misti ecc.) e poi per 1 anno ho viaggiato per il mondo su base personale (America, Asia, Europa, ecc.). Ora una società di ricerca veterinaria (startup) mi offre un lavoro come data scientist e project manager. Devo principalmente lavorare allo sviluppo di algoritmi per programmi che elaborano dati (usando l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale), analizzino dati clinici da sperimentazioni, scrivo articoli scientifici in inglese e comunichino scoperte scientifiche e divulgative, ecc. Gestirò tutto ciò che riguarda i dati, all’inizio da solo, se assumeranno altri data scientist/analisti, sarò il responsabile del team.

Quale stipendio e quali benefici posso permettermi di negoziare per questa posizione? Durante il post-dottorato (nel 2020-2021) hai guadagnato 4.500 euro lordi/mese (circa 2.650 euro netti) con il beneficio di un tredicesimo mese e un numero di giorni di ferie confortevole. Se mostro al mio datore di lavoro un totale di 5.000 euro (diciamo che è gonfiato dal mio ultimo lavoro un anno fa) + una tessera dell’auto e carburante, va bene? Se lavori in un campo simile, qual è il tuo stipendio e la tua esperienza?

Merci