Asterix e Obelix tornano presto nei videogiochi

L’editore francese Microids ha annunciato un nuovo gioco basato sul popolare fumetto.

Dopo “XXL 3” e “Slap Them All”, i Microids continueranno con un nuovo episodio della serie XXL, chiamato “XXXL: The Ram of Hibernia”.

Questo autunno su Switch, PS4/5, PC e Xbox Series, questo nuovo episodio dovrebbe prendere una direzione diversa da XXL 3 in quanto non sarà un gioco d’azione in terza persona ma sarà un vero vantaggio per loro tutto, in 3D. Hibernian Rams introdurrà una nuovissima modalità cooperativa per un massimo di quattro giocatori che sarà più intensa delle precedenti puntate del franchise.

I fan potranno anche scoprire una sceneggiatura completamente nuova. “Siamo nel 50 aC e tutta la Gallia è occupata dai Romani… Tutto questo? No ! Un piccolo villaggio dell’irriducibile Gallia resiste sempre agli invasori… Intanto a Hibernia (l’antico nome dell’Irlanda), Keratin, figlia del capo degli irlandesi, chiama in soccorso i famosi Asterix e Obelix per contrastare l’invasione romana, e di restituire ad ogni costo l’amato montone di suo padre…».

Se l’Asterix & Obelix XXL 3 ci aveva solo moderatamente convinto, “schiaffeggiarli tutti” invece è stata un’ottima sorpresa, proprio come tante altre mod introdotte dal publisher nel 2021, tra cui l’ottimo Marsupilami. Quindi può essere una bella sorpresa in attesa per i giocatori.

