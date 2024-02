La sua infatuazione per il Mur de Grammont, la sua formazione in Vallonia, il suo rapporto con De Lie: Wout van Aert parla senza filtri davanti al Nieuwsblad

Wout, Het Nieuwsblad segna per noi l'apertura della stagione. Avendo installato pettorali in quindici paesi diversi e in quattro continenti, consideri il Belgio la nazione ciclistica per eccellenza?

“Non devi essere così egoista (Lui ride)…Ho trascorso diversi giorni in Colombia lo scorso inverno su invito di Rigoberto Uran e ho potuto vedere quanto ci sia gente pazza per il ciclismo. A volte vengo riconosciuto lontano dalle manifestazioni ciclistiche, ad esempio all'aeroporto dove spesso vengo intercettato. Ovviamente avevo già visto le foto dell'entusiasmo dei tifosi lì, ma non mi aspettavo che la popolarità del nostro sistema fosse così diffusa tra la popolazione. Era impressionante pensare che ero a migliaia di chilometri da casa ma la gente mi conosceva ovunque. Al ritorno da questo viaggio, sono atterrato ad Amsterdam e ho camminato molto lentamente verso il parcheggio dove era parcheggiata la mia macchina, il contrasto era sorprendente (sorridente)“.

Nawras Quando ero bambino, il Muro di Gramont era per me una leggenda.

Quali sono i tuoi primi ricordi d'infanzia legati a Omloop?

“Non c'è modo, questo non è il percorso che contraddistingue la persona più fantasiosa che ama giocare con l'osso e con il metodo semplice che racconta la fine della stagione del ciclocross, disciplina che allora accetto. Il giorno di Nieuwsblad ero sempre coinvolto nella gara di sci di fondo di Oostmalle, che per me era più importante del fine settimana di apertura del campionato professionistico. (Lui ride)…D’altra parte, sono rimasto completamente sbalordito dal Gramont Wall. Ricordo ancora che quando ero nella classe aspiranti, insistevo spesso con mio padre perché potessi partecipare ad una gara a Ninove perché il percorso offriva la salita di quella che era, a mio avviso, la difficoltà più emblematica del Paese. Dovevo avere 10 anni all'epoca e il muro era una leggenda (Lui ride). A quel tempo, il Giro delle Fiandre si stava ancora concludendo con la sequenza Grammont-Posberg, quindi questo ha messo molte cose nella mente del giovane appassionato di ciclismo che ero. Vincere il Nieuwsblad nel 2022 dopo un attacco nella stessa finale della Ronde della mia infanzia è stato qualcosa di speciale ai miei occhi.

Il tuo eclettismo ti porta su terreni completamente diversi, ma ti piace di più correre con le classiche auto da ghiaia?

“Sì, è innegabile, non c'è niente di meglio. C'è una combinazione di tante cose in queste gare! C'è un'adrenalina e un'intensità che non puoi trovare da nessun'altra parte. Non ti annoierai mai un solo istante quando guidi una classica Macchina filandriana, devi concentrarti dal primo all'ultimo chilometro e la gara può essere decisa ogni secondo se le condizioni sono giuste. Gli eventi e la giornata passano così velocemente che a volte mi sento come se stessi andando a letto pochi minuti dopo il risveglio. (Lui ride)…Sono le gare dalle quali si esce sempre stremati, dove la stanchezza pesa sulle gambe tanto quanto la sera pesa sulla testa.

Possiamo paragonare ciò che descrivi alla disciplina dei tuoi genitori, il ciclocross?

“Capisco i paragoni che ho letto lì. In effetti ci sono alcune somiglianze nell'assenza di soste. Inoltre, la vicinanza al pubblico su alcune montagne a volte mi ricorda lo sci di fondo così come l'importanza dell'attrezzatura. Ma le differenze sono anche moltissimi…”

La dimensione tattica è molto presente lì. Ti piace il gioco del poker che a volte giochi mentre gareggi?

“Quando è a mio favore, sì (scoppiare a ridere)…È vero che la dimensione tattica e collettiva potrebbe influenzare molto il progresso del classicismo fiammingo. Ma, a dire il vero, preferisco sempre una gara Mano Mano in montagna piuttosto che una gara ambientata su un promontorio.

Nawras Adoro allenarmi nelle Ardenne, è impegnativo ma rilassante.

Non corri molto in Vallonia ma vai regolarmente a sud durante i tuoi allenamenti…

“Sì, è vero. Conosco principalmente la provincia di Liegi perché parcheggio spesso la macchina a Tilve-au-Rimst, nel Limburgo, prima di dirigermi verso le coste più frequentate di questa regione per una sessione di circa sei ore in cui cercare di accumulare un dislivello significativo, quindi non è da tutti i giorni (Lui ride)… Qualche anno fa, percorrevo il cuore dell'itinerario Liegi-Bastogne-Liegi più spesso di oggi, ad esempio sul Monté du Rozier. Mi è sempre piaciuto venire a pedalare in questa zona, le strade sono tranquille e si pedala in mezzo ai boschi. “È molto rilassante, anche se le sessioni di allenamento sono dure.”

Quindi immaginiamo che Dean dovrebbe apparire nella tua lista di obiettivi di carriera, giusto?

“Nella mia unica partecipazione nel 2022 sono arrivato terzo. Con questa nuova finale e il traguardo di nuovo in centro città, sono convinto che una delle prossime edizioni si concluderà con uno sprint per un gruppo di favoriti. Quindi la vittoria non significa mi sembrano impossibili anche se questi due lo sono senza dubbio, Con il Giro di Lombardia, i due monumenti mi sembrano i più complessi della mia lista di realizzazioni.

Wout van Aert ha conosciuto Arnaud De Lie durante il recente Campionato Europeo. © Cor Vos Fotopersburo-Video ENG Postbus 210 3190 AE Hoogvliet Nederland 0653119028 -www.corvospro.com fotodesk@corvospro.com

Mentre parli di quali monumenti vuoi aggiungere alla tua lista, possiamo concentrarci sull'argomento che avrai sentito centinaia di volte quest'inverno: il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. A quasi 30 anni, a volte ti senti come se il tempo a tua disposizione fosse scaduto con la prospettiva di un grande primo podio su terra?

“No, non è proprio così. Ironicamente, ho l'impressione che una volta avessi una forma di impazienza maggiore. Quest'anno abbiamo deciso di cambiare il mio approccio rispetto a quello che è il mio obiettivo principale per la stagione. So che, finora, non ho Ho fatto tutto il possibile per garantire che tutto vada bene.” Possibile, e che la mia partecipazione non diminuisca nel grande mese compreso tra queste scadenze. Una volta completato il compito, qualunque cosa accada. (sorridente)…”

Nawras Arno de Li sa quello che vuole. Mi piace questa decisione

Hai giocato nell'ultimo Europeo insieme ad Arnaud De Lee. Dopo aver trascorso diversi giorni insieme nella squadra belga, che impressione ti hanno lasciato i Valloni?

“L'ho scoperto in questa occasione e sono rimasto colpito dalla professionalità nel suo approccio alla professione. Compirà solo 22 anni a marzo, ma sa benissimo cosa vuole fare della sua carriera e adoro vedere quella grinta nei giovani corridori È anche un ragazzo molto educato e simpatico, con cui è facile convivere.

L'ultima domanda riguarda i nomi dei tuoi due figli. Hai scelto di chiamare i tuoi due figli George e Jerome. Il loro suono francese è solo una coincidenza?

«No, non proprio, ma non posso dire di essere appassionato di letteratura o di cinema francese, per esempio (Lui ride)…Abbiamo scelto George perché quel nome aveva una dimensione un po' retrò che ci piaceva. Poi abbiamo voluto restare nello stesso universo anche per il nostro secondo figlio e la scelta è stata del tutto naturale. Non hai bisogno di cercare oltre.”

