Con questo tempo mutevole, equipaggiati con gli accessori Netatmo perfetti in offerta e pianifica in anticipo le tue giornate!

La stazione meteo connessa a Netatmo fornisce un monitoraggio completo dell’ambiente interno ed esterno tramite WiFi. Dotato di sensori wireless, misura temperatura, umidità, pressione barometrica, livello sonoro e qualità dell’aria. Questa stazione intelligente è compatibile con Amazon Alexa, Apple HomeKit e Google Home, consentendo una facile integrazione negli ecosistemi di automazione domestica. Inoltre, con il loro design elegante e funzionalità avanzate, questi dispositivi forniscono dati accurati e sono accessibili tramite un’app mobile intuitiva. Questa stazione meteorologica sarà ideale per monitorare le condizioni meteorologiche e migliorare il comfort e la qualità della vita in casa.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Qual è il miglior monitor secondario? I nostri consigli e i nostri 5 migliori monitor al momento.

È un buon affare?

Questa stazione meteorologica è attualmente disponibile a un prezzo 134 euro invece di 189,99 euro Grazie allo sconto del -29% offerto da Amazon. Si tratta di un’offerta eccezionale da non perdere per beneficiare di un utile accessorio che vi permetterà di organizzare al meglio la vostra vita quotidiana. Quindi, non aspettare oltre per usufruire del prodotto che è stato valutato 4,3/5 da più di 11.366 utenti.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Qual è il miglior regalo per la pensione? Il nostro consiglio e la top 5 dei migliori regali per la pensione in questo momento.

Caratteristiche della stazione meteorologica Netatmo in riduzione

Stazione meteorologica interna ed esterna Netatmo connessa al Wifi © Amazon

Accesso a molti dati : Con questa stazione meteorologica puoi accedere a molti dati tramite il tuo smartphone o tablet. Puoi vedere le previsioni del tempo per 7 giorni o persino accedere alle mappe.

Stazione collegata: Essendo connesso al tuo smartphone, tablet o computer, puoi richiedere informazioni con la tua voce chiedendo ad Alexa su Amazon Echo, Google Assistant su Google Home o Siri grazie alla compatibilità con Apple Home.

Ulteriori contatti: Puoi connettere questa stazione meteorologica a molti dispositivi Netatmo, in particolare per regolare il riscaldamento con il termostato intelligente Netatmo.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire Qui.

Qual è il miglior drone? I nostri consigli e i nostri 5 migliori droni del momento.