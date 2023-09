La ricetta perfetta per un panino salutare

Agli anglosassoni piace tirare le fila del mondo e, quando si tratta di nutrizione, gli Stati Uniti hanno una politica alimentare da oltre cinquant’anni che ha portato ad una situazione sanitaria deplorevole per la maggior parte della popolazione del paese. Non stiamo nemmeno parlando della parola inglese “sandwich”, stiamo parlando di “snack”.

La sua virtù principale

Si tratta soprattutto di un piccolo pasto e quindi un ottimo modo per combattere gli spuntini, che sono un fattore importante nell’obesità.

Quando facciamo uno spuntino, mangiamo troppo e troppo male. Il nostro corpo è una macchina meravigliosa che si è evoluta con un controllo quasi perfetto. Il segnale impiega 20 minuti per riempire lo stomaco e raggiungere il cervello, il che richiede un pasto abbastanza lungo che comprenda un antipasto che non contenga un’alta percentuale di calorie. Questo ci dà il tempo di avvisare il nostro cervello che stiamo mangiando e che prolungare il segnale della fame non è utile. Per evitare di mangiare troppo, masticare lentamente.

Quando facciamo uno spuntino, raramente mangiamo verdure. Le arachidi, protagoniste degli snack, sono nemiche delle nostre arterie. Una manciata equivale a un cucchiaio di olio.

Custodia per chip

Le patatine fritte sono spesso un accompagnamento per uno spuntino, ma questo è un errore. Una fetta di patata fornisce quasi le stesse calorie di una patata bollita. Riesci a immaginare di mangiare una ciotola di insalata di patate per accompagnare il tuo spuntino?