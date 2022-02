La folie du vin en canette séduit les jeunes: facile d’utilisation et prêt à l’emploi, même si “rien ne remplacera une bonne bouteille”

Lorsqu’il s’est lancé dans l’aventure, en 2013, Cédric Ségal était considéré comme un hérétique. L’imprenditore francese, patron de Winestar, avait osé commettre l’affront de commercialiser du vin en canette. Un crimine di lesa maestà dans un monde viticole très attaché aux tradizioni et qui avait déjà eu du mal à accepter la commercialization de grands crus en cubis. Depuis, du vin a coulé sous les ponts et winestar est parvenu à écouler près de due million du précieux nectar dans ses boîtes en aluminium.

Surtout, la société a osé mettre sur la table una domanda jusque-là taboue: le vin peut-il être proposé dans un autre packaging que la bouteille en verre ou le cubi ? Pour une majorité de Français, la réponse est affermative. Du moins si l’on en croit le sondage d’OpinionWay en ouverture du salon du vin de Paris. Selon cette étude, 72% du panel sondé serait prêt à tener l’expérience. Una proporzione qui passe à 85 % chez les jeunes. Des résultats bien différents semblent survenir chez nous. Dans un sondage réalisé par nos soins auprès de 3 500 de nos lecteurs, près de 9 personnes trouvent ridicol l’idée même de boire du vin en canette. Seuls 10% n’y verraient aucune opposizione.

Pourtant, le produit, très populaire au Royaume-Uni et aux États-Unis où l’on compte plus de 300 marques, devrait pouvoir trouver son public. Il ya un an, Delhaize, pionnier en la matière en Belgique, se lançait dans l’aventure et proposait quatre références dans ses magasins : du rosé, du fruité et du blanc effervescenti dans des canettes de 25 cl 2, 99 ven ,99 € l’unità. Un an plus tard, près de 120 000 canettes ont été vendues par l’enseigne au Lion. Si bien que le groupe prevede di offrire sa gamme. “Notre volonté est de rechercher des nouvelles références qui sont de qualité comparabile à ce que nous proposons actuellement”commenta Karima Ghozzi, porte-parole di Delhaize.