La dirigenza della federazione valuta il periodo di trasferimento: “Tutte le squadre hanno dei cicli e a volte hanno bisogno di essere aggiornate”.

Negli ultimi anni, il sindacato raramente ha mancato di reclutarlo. Sia in termini di giocatori che di allenatori, la dirigenza ha spesso avuto buon fiuto. Il presidente Alex Muzio e il direttore sportivo Chris O’Loughlin erano certi di aver trovato la perla rara accanto al loro nuovo allenatore. “Abbiamo sempre avuto un quadro molto chiaro delle persone con cui vogliamo lavorare, dice O’Loughlin. Per creare un ambiente di successo, è necessario tener conto dell’aspetto sportivo ma anche dell’aspetto umano. Vogliamo rimanere una squadra entusiasmante che le persone vogliono vedere giocare, e questo sarà il caso dello stile di Alex. Poi mi sono rapidamente adattato al lato umano.

Da un punto di vista esterno, alcuni potrebbero avere dei dubbi visto il fallimento di Alexander Plessin al Genoa. Dopo non essere riuscito a mantenere l’attività in Serie A, il tedesco è stato licenziato pochi mesi dopo dopo una serie di risultati negativi in ​​Serie B”.Ho risolto tutte le sue partite, Spears Muzio. Qualcuno che non conosce il Campionato Italiano ti dirà che lì ha fallito. Ma a un’analisi più attenta, ci rendiamo conto che è stato incredibilmente sfortunato, anche in alcune partite che gli sono costate il posto. Guardando indietro, abbiamo pensato che avesse fatto un buon lavoro al Genoa”.

I prossimi arrivi

Resta da vedere quale squadra attaccherà Plesin nella nuova stagione. Attualmente sono già arrivati ​​sei nuovi giocatori e altri seguiranno entro la fine del periodo di mercato. “Tutte le squadre hanno cicli ed è ora di aggiornarsi. O’Loughlin si fa avanti. Al momento siamo impegnati con alcuni file. Non diremo: “Questo è il numero finale di nuovi trasferimenti che vogliamo”. Ma abbiamo un’idea di ciò di cui abbiamo bisogno”.

Uno dei parametri da considerare sarà il numero di avviamenti. Tutto indica che giocatori come Teuma, Boniface e persino Van der Heyden concluderanno la loro avventura in federazione quest’estate. “Ci saranno partenze, ma è impossibile dire quante. O’Loughlin conclude. teoma? È un grande giocatore con un interesse logico. Vedremo cosa succederà dopo per lui. Bonifacio? C’è anche interesse, ma siamo ancora all’inizio di questa finestra di mercato. Difficile prevedere cosa accadrà all’inizio di luglio. Sta a noi prepararci a tutte le situazioni”.