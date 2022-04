I commentatori tedeschi hanno attaccato in diretta durante l’incontro tra West Ham e Francoforte

Mentre commentavano l’andata della semifinale di Europa League tra West Ham ed Eintracht Francoforte, due commentatori della radio tedesca ARD sono stati attaccati da rivoltosi inglesi nella tribuna stampa, come riportato venerdì da Image e Guardian. “I miei sogni sul calcio inglese sono andati in frantumi”ha detto il commentatore dal vivo Philip Hofmeister, che ha seguito la partita insieme a Tim Brockmere.

L’attacco ai due uomini è avvenuto al 21esimo minuto della partita, pochi istanti dopo che il West Ham era stato pareggiato da Mikael Antonio. Dalle testimonianze risulta che almeno una persona si sia lanciata addosso ai giornalisti, riuscendo a strappare l’elmo a uno di loro mentre erano in vita. Se fossero rimasti in silenzio per un po’, avrebbero assistito in diretta all’incidente appena accaduto. Quindi si sono scambiati di posto tra le metà: “Hai sempre la sensazione che qualcosa possa venire da dietro o un pugno o qualcosa del genere”Hanno spiegato durante l’incontro.

Dopo la partita, Philip Hoffmeister ha parlato su Twitter di ciò che era successo: “Stiamo bene”E rassicurato prima di inviare un messaggio ai tifosi del club inglese, Auguri a tutti i tifosi del West Ham che amano il calcio e rispettano gli avversari.

Il club londinese, che ha ricevuto il vento di questo attacco, ha annunciato che avrebbe inflitto sanzioni ai tifosi offensivi: “Il club è venuto a conoscenza dell’incidente e sta lavorando per identificare il colpevole. In linea con il nostro approccio di tolleranza zero, i dettagli della persona identificata saranno inviati alla polizia. Squalifica allo stadio a tempo indeterminato e divieto di viaggio con il club non avrà spazio per questo tipo di comportamento”.