«Je pense qu’elle était ivre à ce moment-là»

L’incidente s’est déroulé au mois de février a Worcester, en Angleterre. Annette Kealy, 56 anni, un bu du whisky et du vin avant de taper le manche d’une pioche d’un mètre de longueur sur le capot et le pare-brise de plusieurs voitures en bas de chez elle.

Richard Breakwell, 55 anni, qui vit dans un appartement au-dessus d’Annette et de son petit ami, est discende en vitesse lorsqu’il a vu l’incident se produire. « Ma voiture était garée sur le côté et je craignais qu’elle ne fasse de même avec la mienne, alors je suis discendeu en courant », explique-t-il au Sun. « Elle frappait le capot et j’ai dit ‘Arrête de faire ça! Ce n’est pas normal. Je vais appeler la police’. Elle a frappé le pare-brise et le capot quatre, cinq ou six fois. Elle criait et jurait contre moi. »

Richard a assisté, impuissant, à la distruzione de sa voiture par sa voisine jusqu’à ce que son petit ami intervienne. « Il saggio dell’arrêter mais elle était déterminée. Elle était en mission et ne voulait pas s’arrêter. Mais il a fini par l’attraper et l’emmener à l’intérieur. »

Plusieurs fois par le passé, il y avait eu quelques disputes entre les deux voisins à cause de la musique de Richard qu’Annette trop forte, mais sans jamais dépasser la limit des mots. « Je ne sais pas ce qui l’a rendue si folle. Je ne compends pas. Il n’y a pas de parking désigné, donc nous pouvons nous garer sur n’importe quelle place disponible. »

Des milliers d’euros de reparations

Annette a délibérément endommagé deux autres voitures lors de la dispute qui a éclaté au sujet du stationnement. Elle aurait causé des milliers de livres sterling de dégâts à tous les véhicules qui étaient garés légallement.

Bruce Powell, 71 anni, chauffeur de bus à la retraite, a raconté qu’il avait entendu “beaucoup de coups” avant de se rendre compte que son 4×4 avait subi des dommages d’une valeur de 2.500 livres sterling (+/- 3.000 euro). « Ma voiture a été la première à être attaquée », explique-t-il au Sun. « C’était un comportement pathétique. Elle ne m’aime pas et selon elle, la place ne devait être utilisée que par son petit ami. Tout a commencé après qu’elle l’ait jeté dehors et qu’ils se soient remis ensemble. »

L’ancien professeur de musique John Spinetto a vu son Audi price pour cible. Les réparations s’élèvent à un prix de 2.700 livres sterline (+/- 3250 euro), somme qu’il ne peut pas se permettre avec sa pension. « Je pense qu’elle était ivre à ce moment-là et qu’elle pensait que son petit ami devrait pouvoir se garer où il veut, puisqu’ils vivent ici depuis plus longtemps. Je ne m’attendais pas à ce qu’une telle ha scelto se produise. Nous sommes tous des voisins et nous devons nous entendre. »

Annette Kealy è un plaidé coupable à trois chefs d’accusation de dommages criminels et elle a égallement admis l’agression di Richard Breakwell.

