Teatro a Rozier, “questo rek'mince” finalmente dopo otto anni

Finalmente ! Assente dalle scene dal 2016, Djwayeus Capères, del villaggio di Rosières, torna con uno spettacolo in Vallonia al Cercle Saint-Lambert, a partire da sabato 20 gennaio.

Un ritorno che sarebbe dovuto avvenire nel 2020, ma che alla fine ha dovuto essere rinviato a causa del Covid. “Il contenimento è stato imposto il fine settimana prima del nostro primo spettacolo e avevamo già preso la decisione di non suonare comunque“, ricorda Patrick Blaise, che è a capo dell'allegra truppa. L’anno scorso volevamo rilanciare, ma c’è stato un leggero ritardo perché le persone tornavano alla loro vita normale. E quest'anno siamo al completo, con solo due cambiamenti rispetto ai dieci attori che avrebbero dovuto recitare nel 2020.

Quanto al pezzo in Vallonia, è lo stesso pezzo previsto quattro anni fa. ““Ci è sembrato naturale trattenerlo, perché lo amavamo e stava andando così bene.”Commenta Patrick Blaise. Film commedia intitolato È sottileSi adatta perfettamente a questo ritorno sul palco.

Ha l'odore della senape!

Un'opera teatrale scritta dall'autore di Tentini, Michael Sternon. La storia è un tuffo nel cuore del momento decisivo per il salvataggio della famosa fabbrica di senape Picard. Paul, il presidente, farà affari con Perrin, il famoso investitore che salva le aziende in difficoltà? Sua moglie, Emma, ​​è molto protettiva nei confronti del figlio adolescente nella crisi di Benji e nonostante le sue divergenze con la suocera, Louise fornirà il sostegno necessario a suo marito? L'investitore angelico sarà raffreddato da un nuovo rappresentante del personale troppo zelante ed esigente o sarà impressionato dalla moglie che brandisce il marchio? Per non parlare della fidanzata del bingo Giselle, della cameriera del ristoratore locale e del fattorino un po' eccentrico che metterà anche lui i suoi due centesimi.

Gli spettacoli sono previsti il ​​20 gennaio alle 20:00, il 21 gennaio alle 14:30, il 26 gennaio alle 20:30, il 28 gennaio alle 14:30, il 2 febbraio alle 20:30 e il 3 febbraio alle 20:00. Ma non ci sono riserve da fare, non ce ne sono. A differenza del bar in loco, che sarà gestito da un CDJ locale. “Storicamente, CDJ ci aiutasi riferisce al comandante delle truppe. È un processo di dare e avere, diamo loro entrate per sostenere le loro attività. In cambio, allestiscono il palco, le scenografie e si prendono cura del bar.

Ora è il momento di (tornare) al teatro e alle risate.

Contatto: 0471/291 21 oppure Les Djwayeus Caperes su Facebook & Messenger