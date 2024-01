In Volkswagen ci saranno non uno, ma tre rivali della Renault 5

Alcuni dicono già che la VW è in ritardo nel suo programma di veicoli elettrici accessibili. Ma il gruppo tedesco non si è affrettato a rispondere: “Contrariamente a quanto dicono i media, non è previsto alcun rinvio della versione di produzione della show car ID. 2tutti“, afferma il direttore dello sviluppo della Volkswagen Settimana dell'auto. La pianificazione però già prevede la ID.2 per il 2025, Ma in realtà si tratta più del lancio e della presentazione ufficiale. “Versione di produzione del display ID auto. La 2all verrà presentata come previsto alla fine del 2025 e sarà commercializzata nel 2026 con prezzi a partire da meno di 25.000 euro. Versioni di produzione del SUV ID. Nel 2026 verranno introdotti anche 2all e ID GTI Concept“, aggiunge l'interessato.

R5 avrà concorrenza… più tardi

Volkswagen ID.2, lunga 4,05 metri. © Dott

Un’auto elettrica non sarà in grado di superare i “early adopters” senza modelli più accessibili. Quest'anno arriveranno in Citroën e-C3 e R5 alla fine dell'anno presso i concessionari. Anche la Francia avrà mano libera per circa un anno poiché i primi concorrenti (escluse Fiat 500 e Mini Cooper E/SE) arriveranno proprio dal Gruppo Volkswagen.

Golf 9, ID.2… La Volkswagen non avrà margine di errore nella sua futura generazione di auto elettriche ©Rivista Latomobile

Ma la ID.2 non sarà sola. Il colosso tedesco ha già in programma due versioni della sua piattaforma MEB “Entry”. Una versione più economica dell'attuale MEB viene utilizzata da tutti i modelli della gamma ID, dalla Cupra Born e dall'Audi Q4 e-tron. Ma questa base tecnica durerà solo per poco tempo. Il Gruppo Volkswagen vuole standardizzare rapidamente tutti i suoi modelli elettrici ed evitare una proliferazione di piattaforme che potrebbero rendere la produzione troppo complessa. Sarà proprio questo il ruolo della futura piattaforma SSP che sarà utilizzata da tutti i brand del Gruppo. Uno dei primi modelli ad essere costruito su SSP sarà… la futura Golf 9 elettrica.

Nel frattempo, il gruppo VW sta lavorando alle city car elettriche. Sorprendentemente, la ID.2 non sarà la prima a vedere la luce! Il cugino spagnolo del Cobra si prenderà questo onore. Skoda ha diritto anche ad una piccola auto elettrica, più spaziosa della Citigo a batteria, che equivale alle dimensioni di una Fabia.