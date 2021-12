Il prossimo Motorola Razr sarà più potente e meglio progettato

Il Motorola Razr 5G, che ha debuttato lo scorso anno, avrà finalmente il suo successore nel 2022. Lo ha confermato Chen Jin, CIO della società madre di Motorola, Lenovo, tramite il suo profilo Weibo.

Il Razr di terza generazione di Motorola sarà un enorme aggiornamento rispetto al suo predecessore (tramite Android Authority). Secondo Chen, il prossimo Razr 3 avrà un processore più avanzato. Non ha specificato quale chipset fosse coinvolto, ma potrebbe essere qualcosa di più potente del Qualcomm Snapdragon 765G, che alimenta il Razr 5G.

Alla luce delle ultime rivelazioni, è difficile escludere la possibilità che Motorola utilizzi un processore della serie Snapdragon 8 per il suo prossimo telefono pieghevole. Oltre a questo, il Motorola Edge X30 è alimentato dal nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, quindi un dispositivo pieghevole Motorola alimentato dallo stesso chipset di fascia alta non sarebbe una sorpresa.

Il telefono avrà anche un’interfaccia ridisegnata e un design migliorato, il che indica che Motorola risolverà molti dei problemi software della generazione precedente. A parte questo, non si sa molto sulle specifiche del Razr 3.

Tuttavia, data la forte concorrenza nelle corse pieghevoli, sarebbe saggio migliorare la durata della batteria del Razr nella prossima iterazione, poiché questo è uno dei principali svantaggi del Razr 5G 2019 e del modello Razr di prima generazione.

A causa di queste carenze, la linea Razr di Motorola è già rimasta indietro rispetto alla concorrenza, che è attualmente dominata dal Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Speriamo che la prossima risposta di Motorola ai migliori telefoni pieghevoli risolva il problema.

Chen ha anche rivelato che il Razr 3 sarà disponibile per la prima volta in Cina, anche se non è stata fissata una data specifica.

