Buon affare AirPods 2: sconto del 22% per le cuffie premium

Non presentiamo più Apple, l’eterno leader di mercato nelle nuove tecnologie. Co-fondata da Steve Jobs, la Cupertino Corporation è un’azienda di successo mondiale con una longevità che richiede rispetto. L’azienda nasce negli anni settanta e continua i suoi sforzi nei campi tecnologici. Molti stanno aspettando i loro smartphone l’anno prossimo Come l’iPhone SE (2022), il cui design sarà fortemente ispirato all’iPhone 11. Ma oggi è il momento di acquistare un prodotto completamente diverso e godere di un’incredibile vendita. Su Rakuten e grazie al link sottostante, goditi AirPods 2 con uno sconto del 22%.

Al momento della stesura di questo articolo, il 26 dicembre alle 23:00, il prezzo di AirPods 2 è sceso da $ 179 a 140 EUR Grande riduzione del 22%. Sono disponibili anche codici promozionali a questo indirizzo per ulteriori risparmi. Come puoi immaginare, le cuffie collegate ad Apple offrono un’eccellente qualità del suono. Per non parlare della durata della batteria fino a 25 ore o persino del rilevamento automatico durante l’uso. Insomma, gli AirPods 2 sono tra i migliori modelli in circolazione. Può essere abbinato a uno smartphone come iPhone SE (2020, cade ancora.