Ecco il dodicesimo gioco mostrato

Come ogni anno, l’Epic Games Store gioca a Babbo Natale offrendo un gioco gratuito ogni giorno per 15 giorni. Dopo Shenmue III, Neon Abyss, Vampyr, Remnant From the Ashes, Second Extinction o anche Loop Hero, ecco il dodicesimo gioco della selezione.

maghi dell’Australia

“ In un mondo di magia, la tua mente è la tua arma più grande. Impara a controllare questa magia e crea i tuoi incantesimi per combattere i tuoi nemici, esplorare regioni misteriose e correggere gli errori del passato nel mondo di Mistralia.

Il tuo percorso non sarà facile. In Mages of Mystralia, interpreti Zia, una giovane ragazza che scopre di avere un innato senso della magia. Sfortunatamente, la magia è stata bandita nel regno di Mistralia. Inizia così la ricerca di Zia per comprendere questa magia e imparare a controllare meglio i suoi poteri. Durante il suo viaggio, incontrerà altre streghe esiliate e scoprirà rune con proprietà magiche. Ti renderai conto che può combinarli in milioni di possibilità diverse per creare incantesimi completamente nuovi. “

Il gioco è disponibile gratuitamente su Epic Games Store, fino a martedì 28 dicembre alle 17:00.. Epic proseguirà poi con la tredicesima partita della selezione, finora sconosciuta.