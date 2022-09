Il principe William elogia la nonna: “Lei è stata al mio fianco nei giorni più bui della mia vita”

Il principe William, erede al trono, sabato ha reso un commovente omaggio a sua nonna, la regina Elisabetta, promettendo di sostenere suo padre, re Carlo III.in ogni modo possibile“.

saluti in una dichiarazioneUn leader straordinario il cui impegno per lo stato, i regni e il Commonwealth era assolutoHa anche espresso il suo dolore per la perdita della nonna, con la quale era molto legato.

“Mia nonna diceva che la tristezza è il prezzo dell’amore. Tutta la tristezza che proveremo nelle prossime settimane testimonierà l’amore che abbiamo per la nostra straordinaria regina. Onorerò la sua memoria sostenendo mio padre, il re, in ogni modo possibile.disse il principe, primogenito di Carlo III, che gli conferì venerdì il titolo di principe di Galles.

“Anche se sono triste per la sua perdita, sono anche incredibilmente grato.Ha aggiunto che ne aveva beneficiatoLa sua saggezza e confortoDa 40 anni.

“Mia moglie ha beneficiato dei suoi consigli e del suo sostegno per vent’anni. I miei tre figli hanno potuto trascorrere le vacanze con lei e creare ricordi che dureranno tutta la vita.“.

“È stata al mio fianco nei miei momenti più felici. È stata al mio fianco nei giorni più tristi della mia vita. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma mi ci sarebbe voluto un po’ per abituarmi alla realtà della vita senza la nonna.‘ aggiunse il principe.