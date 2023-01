Il primo mini monitor da gioco piatto di Samsung – Samsung Belgium Newsroom

Con l’enorme schermo mini-LED Quantum da 43 pollici, immergiti nel cuore della tua esperienza di gioco

Samsung Electronics Co., Ltd. Annuncia il lancio globale di Odyssey Neo G7 (nome del modello: G70NC), il primo mini modello a LED piatto della popolare serie Odyssey. Questo grande schermo è progettato per fornire ai giocatori un campo visivo maggiore e più dettagliato, per immergerli ulteriormente nei loro giochi.

Samsung Odyssey Neo G7 crea un’immagine altamente realistica, genera un ambiente visivo di alta qualità che può essere adattato alle tue esigenze e fornisce funzionalità personalizzate per un’esperienza di gioco perfetta.

“Il mercato dei display di gioco è in continua crescita e i giocatori vogliono ottenere il massimo dai loro schermi”, ha affermato Evert van Camp, direttore del display di Samsung. “Non creiamo solo un’esperienza di gioco migliore, sviluppiamo nuove funzionalità intelligenti nei nostri schermi, sia dal punto di vista tecnologico che di intrattenimento. Le nostre innovazioni migliorano l’immersione dei giocatori nei loro giochi, attraverso display visivi che offrono emozioni più nitide”.

Uno schermo di gioco abbastanza grande per tutti i giochi e tutte le piattaforme

L’ampio display da 43 pollici presenta una risoluzione 4K (3840 x 2160) con certificazione VESA Display HDR600 e HDR 10+, per una migliore qualità dell’immagine e della grafica. L’Odyssey Neo G7 fa ampio uso della tecnologia Quantum Matrix di Samsung, grazie ai suoi LED quantistici in miniatura che forniscono un controllo ultra preciso e preciso dei LED disposti in file strette. Il risultato sono neri più ricchi, colori più brillanti e più dettagli, anche in ambienti di gioco bui.

Inoltre, lo schermo opaco riduce l’abbagliamento dello schermo, riduce le distrazioni durante i momenti più intensi delle sessioni di gioco e aumenta la quantità di dettagli visivi. Ci concentriamo maggiormente sul gioco e su prestazioni visive eccezionali.

L’Odyssey Neo G7 è un ottimo monitor per qualsiasi piattaforma di gioco. È dotato di una porta display e di una connessione HDMI 2.1 compatibile con le nuove console di gioco. Puoi anche utilizzare l’ampio schermo da 43 pollici per i giochi mobili tramite il Wi-Fi/Bluetooth integrato. Infine, puoi connettere una console senza controller e immergerti in un gioco nel cloud.

Prestazioni che portano il gioco a un livello superiore

La frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) garantiscono una risposta rapida e fluida, nonché movimenti del mouse estremamente precisi. Anche durante i momenti più intensi, con l’Odyssey Neo G7, il gameplay è estremamente fluido e veloce, con meno nervosismo, latenza e Strappo dello schermo Grazie al supporto per la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro.

L’Odyssey Neo G7 offre esperienze di gioco personalizzate e flessibili, con diverse caratteristiche innovative che consentono di adattare le dimensioni dello schermo, il posizionamento e persino le proporzioni per un’esperienza perfetta. Con Flex Move Screen, lo schermo può essere ridimensionato tra 43 e 20 pollici, a seconda del gioco a cui sta giocando una persona. Puoi anche cambiare la posizione dello schermo. In breve, definiamo il modo migliore per ottenere prestazioni ottimali in ogni partita.

con barra di gioco Samsung (1)Puoi tornare rapidamente e regolare le impostazioni principali senza uscire dalla schermata di gioco. In questo modo puoi modificare FPS (fotogrammi al secondo), formato immagine, High Dynamic Range (HDR) e frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Puoi anche modificare impostazioni come proporzioni, tempo di risposta e modalità immagine di gioco. Con la barra di gioco, puoi mantenere il controllo senza perdere un’azione.

Funzionalità intelligenti per esperienze personalizzate

Samsung Smart Hub aiuta a offrire esperienze personalizzate con Odyssey Neo G7. Questo monitor da gioco è dotato di funzionalità intelligenti che soddisfano esigenze diverse, come trasformare il tuo monitor da gioco in una smart TV con app di partner come Prime Video, Netflix e YouTube. Pertanto, puoi accedere ai contenuti over the top (OTT) tramite una connessione Internet senza dover accendere il computer o il tablet.

L’Odyssey Neo G7 sarà disponibile all’inizio di febbraio in Belgio tramite il negozio online di Samsung. e io Da aprile, il G70NC sarà disponibile presso altri punti vendita in Belgio. Il prezzo consigliato è di 1.399 euro.

G70NC un’offerta Grandezza schermo 43 pollici piatto / curvo Platt tipo di piatto Valvola in miniatura proporzioni 16:9 statua Frequenza di aggiornamento (massima) 144Hz Luminosità (tipica) 400 netti HDR Schermo VESA HDR600 HDR10 + gioco tempo di risposta Furgone MPRT 1 ms angolo di visione 178 ○ / 178 ○ funzioni di gioco VRR FreeSync PremiumPro Funzione intelligente E Hub di gioco, hub multimediale La mia voce Altoparlante 20W x 2 copechi porte video 1x DisplayPort (1.4) / 2x HDMI (2.1) Porte USB Due porte USB 3.0 Altri link 1 LAN Ethernet, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 Progetto soddisfazione ja (sincronizzazione di base) Presentata inclinabile Wall Mount VESA (200 x 200)

(1) La barra di gioco supporta i giochi per PC e console, ma non supporta il Samsung Gaming Hub.