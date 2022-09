“Trombone Champ”, il nuovo straordinario videogioco musicale che è stato un successo tra i netizen

I netizen sono passati rapidamente a questo videogioco musicale su PC, che è stato rilasciato il 15 settembre sulla piattaforma vapore. Tanto che Dan Vecchitto e Jackie Lalli, gli sviluppatori di Holy Wow Studios, dicono di essere pazzi per “Trombone Champ”. “Holy Wow è principalmente una cosa da una sola persona. E non è nemmeno la nostra attività principale! Abbiamo lavori a tempo pieno (!!!) da parte e abbiamo costruito questo gioco nelle notti, nei fine settimana e nei giorni festivi. ..quindi ci vorranno alcune settimane per organizzare le nostre vite e affrontare l’enorme domanda generata da questo gioco!”spiegato in Twitter.

La meccanica e la grafica infantile (per non parlare del kitsch come piace a te) di “Trombone Champ” spiegano l’eccitazione che suscita tra i giocatori, stagionati o meno. Questo fenomeno ci ricorda l’incredibile follia del “Guitar Hero” degli anni 2000. È una scommessa sicura che Trombone Champ seguirà lo stesso destino del suo predecessore: lo studio Holy Wow sta attualmente lavorando su una versione compatibile con Mac del gioco.

Nel frattempo, i netizen e gli spettatori si stanno divertendo molto, come Shisheyu_Mayamoto che ha preso i crediti del canale del giocatore dalla soffitta del gioco.