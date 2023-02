Mastodon: come sfruttarlo al meglio su Web, iPhone e Android

Questo è particolarmente vero su iOS, che accoglie molti sviluppatori frustrati dalle recenti decisioni di Twitter. Nel giro di poche settimane, le soluzioni di terze parti sono esplose in modo esponenziale nell’App Store. Come utente, è davvero un piacere avere di nuovo l’imbarazzo della scelta, come ai bei vecchi tempi (Twitter, agli inizi, era un vero banco di prova per gli sviluppatori).

Se utilizzi un iPhone, iPad o Mac, ti consigliamo tre client di grande successo. Il primo, e forse il più popolare, si chiama avorio. Creato da Tapbots, a cui dobbiamo il client Twitter Tweetbot (little angel è andato molto presto), Ivory utilizza le icone di Tweetbot e la sua interfaccia elegante, adattando tutto per Mastodon. Mancano ancora alcune opzioni, ma gli sviluppatori hanno già confermato il loro arrivo (come citare i post, cercare in altri casi, ecc.). Per quanto riguarda la versione per Mac, attualmente è in beta, ma arriverà presto. Infine, nota che Ivory è a pagamento: calcola 1,99€ al mese o 17,99€ all’anno per l’interazione con l’app (i contenuti di consulenza sono gratuiti).

Viene chiamata la seconda applicazione cubetto di ghiaccio. Sviluppato da Thomas Ricouard, è attualmente più avanzato di Ivory, open source e gratuito. Disponibile su iPhone e iPad, Ice Cube è un ottimo modo per ottenere il massimo da Mastodon su dispositivi mobili. Infatti, se non hai utilizzato Tweetbot e quindi non hai nostalgia dei Tapbot, scegli Ice Cube.

Infine, la terza soluzione (tra le tante): Mammut. Un’altra app gratuita, ma controversa nonostante la sua alta qualità. Infatti il ​​team di Mammoth ha appena ricevuto un sostegno finanziario da venture capital, facendone una piccola startup, e diciamo che non passa con alcuni utenti che non vogliono Mastodon, tramite questi nuovi clienti esterni, ripetendo gli stessi errori di Cinguettio. Bene, come utente, al momento non cambia nulla. Ma dobbiamo guardare questa domanda.