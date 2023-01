L’ultimo giorno hai ricevuto Galaxy Buds Pro a meno di 90€ con Krëfel!

Ascolta la musica liberamente con le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Pro

design compatti ed efficienti, Cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Pro Hai tutto per accontentare, anche il prezzo basso! Con loro, puoi finalmente ascoltare la tua musica o il tuo podcast preferito godendo di un suono coinvolgente grazie ai grandi altoparlanti a due vie, che sono dotati di un tweeter da 11 mm e un tweeter da 6,5 ​​mm. Gli auricolari wireless Samsung Galaxy Buds Pro sono dotati della tecnologia 3D Spatial Audio per darti una qualità del suono simile al cinema. Le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Pro sono ideali per lo sport. Si adattano perfettamente al tuo orecchio grazie alle diverse dimensioni delle punte in silicone. Ha anche un grado di protezione IPX7 che lo rende resistente alla pioggia e al sudore. Con Galaxy Bud Widget, puoi controllare facilmente lo stato della batteria, ma puoi anche controllare facilmente la modalità di riduzione del rumore per ridurre il rumore ambientale. Infine, le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Pro non ti deluderanno mai. Hanno un’autonomia di 8 ore con una carica completa e fino a 28 ore con la custodia di ricarica.

Cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Pro a meno di 90 euro con Krëfel

Sei tentato dalle cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Pro? Lo supererai. Attualmente Krëfel lo offre a € 89 invece di € 105,25, ovvero con uno sconto del 15%. Le cuffie wireless Samsung Galaxy Buds Pro sono di ottima qualità e hanno davvero tutto. Hanno anche qualcosa in più rispetto ai loro concorrenti. In caso di smarrimento, puoi ritrovarli facilmente grazie al servizio di ricerca di SmartThings. Ti consente di vederlo su una mappa, anche se è offline. Se sono nelle vicinanze, puoi avvisarli con il tuo smartphone. Cosa aspetti a rompere? Le cuffie wireless con un tale rapporto qualità-prezzo sono rare!