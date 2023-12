Il primo astronauta turco volerà nello spazio il 9 gennaio

A.A/ Ankara/ Zeynep Doyar

Il primo passeggero turco dovrebbe arrivare nello spazio il 9 gennaio 2024.

La missione Axiom 3 (Ax-3), la prima missione commerciale di astronauti che coprirà tutta l’Europa e che raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha condiviso un messaggio giovedì sul social network X (Twitter).

“Impostate i vostri calendari. La missione A3 prevede di essere lanciata entro il 9 gennaio. Tutto il nostro team europeo viaggerà alla stazione spaziale con SpaceX Dragon.”

Anche il ministro turco dell’Industria e della Tecnologia Mehmet Fatih Kaser ha pubblicato un video sul sito web di X, in cui attira l’attenzione sulla data “9 gennaio 2024”.

– “Siamo pronti per la nostra missione spaziale, che avrà un’importanza storica”.

Nell’ambito della prima missione spaziale con equipaggio della Turchia, Albert Gezeravci rimarrà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per 14 giorni dopo il lancio di gennaio e condurrà 13 diversi esperimenti scientifici.

Geziravci, il primo astronauta turco, parteciperà alla missione con astronauti provenienti da Spagna, Italia e Svezia.

Il volo, il cui lancio è previsto nel gennaio 2024 e dovrebbe durare circa 14 giorni, sarà effettuato da Axiom Space e utilizzerà una navicella spaziale Crew Dragon.

La navicella spaziale decollerà dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida. Da lì volerai alla Stazione Spaziale Internazionale. Una volta terminata la sua missione, cadrà nell’oceano.

