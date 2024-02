Il pilota rinuncia al decollo, evitando per un pelo la collisione con il suolo

Nel mezzo di questo percorso si è quasi verificata una collisione con il suolo. Un Airbus della South African Airways proveniente da Port Elizabeth è appena atterrato e ha attraversato la pista direttamente davanti al Boeing per arrivare al terminal.

Un controllore del traffico aereo ha confermato ad airlive.net che all'equipaggio della Lufthansa è stato consentito di uscire dalla pista di decollo mentre all'equipaggio della South African Airways è stato consentito di attraversare la stessa pista. Sottolinea che i dati visualizzati sul sito Flightradar24 non sono accurati al 100% e che non si può ritenere che ci sia stata un'incursione nella zona di decollo.

Due settimane dopo, in Giappone si verificò un'altra collisione al suolo. Aeroporto di Sapporo . Questo incidente non ha causato feriti. E uno Nuova impiccagione L'incidente, questa volta di lieve entità, è avvenuto all'inizio di febbraio all'aeroporto di Osaka Itami, aeroporto giapponese utilizzato solo per voli nazionali.