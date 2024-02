Il modulo lunare giapponese SLIM è stato riavviato dopo due settimane di riposo forzato

Ma a causa di un problema cinematico nelle ultime decine di metri della discesa, SLIM è atterrato obliquamente e le sue celle fotovoltaiche rivolte a ovest non hanno ricevuto la luce solare.

Salim cadde in un piccolo foro di meno di 300 metri di diametro chiamato Shiuli. Prima di essere spento, lo strumento è riuscito a far atterrare i suoi due rover in miniatura in modo naturale, presumibilmente per analizzare le rocce provenienti dalla struttura interna della Luna (il mantello lunare), ancora poco conosciuta.

– Una nuova spinta verso la luna –