Il giornalista e scrittore italiano Roberto Saviano, accusato di diffamazione da Matteo Salvini, in tribunale

Mercoledì 1 febbraio Roberto Saviano detto al tribunale di Roma”Il bullismo è una palese vittima di azioni legali“, sotto investigazione”Per aver espresso pubblicamente le mie opinioniIl caso risale al 2018, quando Saviano, noto a livello internazionale come bestseller di mafia, GomorraSalvini”Ministro della vita cattiva“.

Roberto Saviano vive sotto la protezione della polizia sin dalla rivelazione Gomorra I segreti della mafia camorra napoletana nel 2006. Ma quando Matteo Salvini si è insediato come ministro dell’Interno nel giugno 2018, ha suggerito di demolire la scorta.

Secondo Saviano, “Salvini, il ministro della mala vita”

Lo scrittore ha poi risposto su Facebook, Matteo Salvini”Ministro della vita cattiva“, dice, è stato coniato dal politico antifascista Gaetano Salvemini per descrivere un sistema politico che sfrutta gli elettori nel sud Italia impoverito. Saviano ha accusato Salvini di trarre profitto dai voti in Calabria (sulla scia dello stivale italiano) per essere senatore eletto.Evitando di attaccare la potente mafia locale, la ‘Ndrangheta, i locali quando barano.

Secondo il giornalista, Matteo Salvini, capo della Lega Antimigranti, ha ignorato le guerre tra clan mafiosi in Calabria, preferendo attaccare i migranti stagionali della regione che lavorano nel settore agricolo. Roberto Saviano accusa il governo di estrema destra salito al potere a ottobre di cercare di intimidire e mettere a tacere i suoi oppositori, frutto di una coalizione tra la Lega e il partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Era già stato citato in giudizio da novembre da Georgia Meloney, che ha descritto come “Figlio illegittimoGiorgia Meloni, che ha commentato la morte di un bambino di sei mesi in un barcone di migranti affondato nel 2020, ha vinto le elezioni legislative di settembre dopo essersi impegnata a ridurre drasticamente l’ingresso dei migranti in Italia.

Roberto Saviano rischia da sei mesi a tre anni di carcere se condannato in entrambi i casi. L’Italia si colloca al 58° posto nella classifica dei Paesi basata sul rispetto della libertà di stampa stilata dall’Ong Reporter Senza Frontiere (Rsf).