I tulipani durano più a lungo se conosci la regola d'oro dei fioristi

La stagione dei tulipani è in pieno svolgimento! Se hai un bouquet in casa, è meglio conoscere questo consiglio che lo farà durare più a lungo. I fioristi non sempre condividono questo segreto.

È divertente decorare la casa con i fiori ai primi segni di primavera. Una volta passate le mimose e i narcisi, i tulipani diventano i protagonisti. Sono disponibili in rosa, rosso, bianco e giallo e illuminano i nostri interni per una settimana, a volte un po' meno, a volte un po' di più, tutto dipende da come te ne prendi cura. Per prolungarne la brillantezza, un consiglio che i fioristi sanno essere fondamentale, ma che spesso si dimenticano di condividerlo quando acquistano un bouquet. Una volta per tutte, un fiorista olandese proveniente dall'Olanda (la terra dei tulipani) offre i suoi migliori consigli per mantenerli freschi più a lungo.

Prima di portare a casa i tulipani, assicuratevi innanzitutto che siano il più freschi possibile! Per fare questo, strofina delicatamente il gambo di uno dei fiori tra le dita: dovresti sentire un leggero cigolio, segno di buona salute. Una volta tornati a casa è bene seguire il consiglio dell'esperto: l'acqua nel vaso dovrà essere completamente fredda. Anche se i tulipani sono molto affamati di acqua, non dovresti riempire troppo il vaso. Bevi invece dai 5 ai 10 centimetri d'acqua. Quindi, invece di cambiare l'acqua nel vaso come facciamo con la maggior parte dei fiori, il fiorista consiglia di aggiungere regolarmente acqua al vaso senza svuotare l'acqua durante i primi giorni. Ti sembra strano? Infatti, dare ai tuoi tulipani acqua fresca e fresca fornisce loro uno stimolo che li incoraggia a crescere più velocemente e quindi ad appassire più rapidamente. Quindi non buttare via l'acqua nel vaso, riempilo nuovamente e i tuoi fiori dureranno più a lungo. Facile vero? Ciò eviterà anche di dover maneggiare i fiori man mano che diventano più fragili. Ti assicurerai inoltre che le foglie non siano immerse nell'acqua.

Un altro elemento importante per non rischiare che il tuo pacco finisca prematuramente: la sua ubicazione. Il fiorista dovrebbe essere trasparente e il vaso non dovrebbe essere esposto alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore, perché i tulipani non tollerano il calore. La soluzione ideale è posizionarla in una stanza fresca, facendo attenzione ad evitare correnti d'aria.