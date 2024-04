Eclissi solare totale in immagini

Lunedì è iniziata una rara eclissi totale sulla costa occidentale del Messico, segnando l’inizio di un evento celeste che milioni di persone stavano aspettando, ha annunciato la NASA. Il suo volo deve attraversare anche gli Stati Uniti prima di terminare in Canada. In tutto, l'ombra della luna si è fatta strada sull'America in circa un'ora e mezza.

Questa eclissi totale è stata l’unica visibile nel 21° secolo nel continente americano. Ma sfortunatamente per noi era visibile solo dal continente americano. In questi tre paesi sono stati organizzati più raduni per ammirare la luna che copre il sole, per un massimo di pochi minuti a seconda del luogo di osservazione.

Ma la NASA ci ha dato l'opportunità di ammirare questo straordinario fenomeno. Qui non servono nemmeno gli occhiali!

