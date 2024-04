Hai ricevuto questa strana email? Soprattutto, non fare clic

Se ricevi un'e-mail contenente codici di contatto, fai soprattutto attenzione: probabilmente si tratta di hacker che cercano di impossessarsi dei tuoi account.

Per contrastare l’hacking, le aziende hanno adottato un nuovo sistema di sicurezza: l’autenticazione a due fattori. Ma inevitabilmente, gli hacker hanno trovato un trucco per aggirare questo problema.

È Kaspersky che ancora una volta mette in guardia contro questa pratica pericolosa, e ci ricorda alcune buone pratiche: se ricevi un'e-mail che ti fornisce i codici di connessione anche se non hai provato a connetterti, o è un'e-mail creata dagli hacker, oppure è un'e-mail legittima, ma riflette un tentativo di connessione. Contatto da parte di hacker. In ogni caso, non cliccare su nulla! Ma non è tutto…

In effetti, questo molto probabilmente significa che gli hacker hanno già la tua password. Si consiglia inoltre di modificarlo sugli account potenzialmente interessati (pensa in particolare alla modifica della password Google e Microsoft, ma anche a qualsiasi account che utilizza una password simile, preferibilmente utilizzando una password amministratore in modo da non avere la stessa password su tutti gli account e assicurati di avere ID sicuri).

