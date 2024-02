Ho giocato al gioco di sopravvivenza più ambizioso del 2024. Non riesco a smettere di giocare a Nightingale!

Dopo tanto entusiasmo attorno a Palworld, Nightingale è il nuovo videogioco di sopravvivenza più promettente dell'anno. L'avventura è stata rilasciata in Accesso Anticipato ed è già molto promettente.

Accesso anticipato Cioè, Nightingale è ancora in accesso anticipato per nove o dodici mesi.

Se vuoi lanciarti nella saga di Nightingale, sappi che dovrai investire del tempo, per poter considerare che il tuo personaggio è finalmente pienamente immerso nell'avventura e per comprendere tutti i meccanismi di questo universo. Leggere i primi documenti rimasti nel titolo e le conversazioni con i pochi sopravvissuti (pochissimi all'inizio) che incontrate all'inizio del percorso – compreso lo strano narratore molto presente – è estremamente noioso. Ci vuole un po' di perseveranza per capire il nocciolo della questione (ma per fortuna è stato tradotto in francese). Tuttavia, ho subito capito che ero bloccato in un mondo al di fuori della nostra Terra, È stato reso inaccessibile a causa del crollo di una rete di portali misteriosi. Ed eccomi qui, costretto a sopravvivere dal nulla in diversi regni Fae pieni di pericoli come rovine misteriose. L’obiettivo dichiarato è il seguente:Diventa un abile giocatore di Reamwalker e naviga attraverso la rete di portali interdimensionali“.Solo in questo modo potrai intraprendere il cammino verso la magica città di Nightingale, l'ultima roccaforte conosciuta dall'umanità.

Quindi il concetto dipende da Il concetto di portali che conducono a mondi generati proceduralmente utilizzando mappe. Esistono tre tipi di carte: quelle che definiscono l'ambiente, quelle che decidono cosa succede lì e quelle che offrono un po' di sviluppo. sistema, e quindi modulare, Funziona alla grande in questo momento e aggiunge tutta l'autenticità del titolo, dandogli un buon ritmo e un elemento di sconosciuto che cerchiamo sempre di esplorare. Poi è molto divertente anche l'idea di dover collezionare un intero mazzo di carte. Tutto ciò contrasta con il tuo avatar in modo molto interessante perché sei un avventuriero britannico interdimensionale dell'era vittoriana.

Avatar alieno nella foresta verde

Cominciamo dall'inizio, il gioco parte naturalmente con un editor di personaggi che si mostra molto promettente nonostante una miriade di parametri che i creatori non hanno ancora avuto l'opportunità di sviluppare, a causa dell'accesso anticipato. La texture della pelle è molto ben definita, la personalizzazione è già stata ben sviluppata ed il risultato è… diciamo unico. Guarda tu stesso nello screenshot qui sotto, la tua avventura di Nightingale sarà diversa da qualsiasi altra, questo è certo. Piccola sottigliezza interessante, ti viene chiesto di creare il tuo intero lignaggio per ragioni che sono ancora un mistero per me. Dovrai inoltre definire un ruolo per il tuo personaggio: sei libero di renderlo un vile ladro, un uomo colto o addirittura un vagabondo, caratteristiche che anche in questo caso non rivelano la loro importanza durante la prima parte dell'avventura.

Una volta creato il tuo eroe o la tua eroina, verrai catapultato in una vasta foresta con solo pochi pezzi di stoffa per coprirti e piante per soddisfare le tue esigenze di risorse. Attualmente il loop di gioco è il seguente: è necessario coltivare il più possibile per soddisfare la propria fame, costruire un rifugio più o meno potente dove riposarsi e completare le attività accessibili all'interno del regno per poi scoprirne una nuova che prima rivelerete mai paesaggi più meravigliosi a seconda del bioma visitato: paludi, deserti, foreste e foreste rigogliose ti aspettano per consegnare i tuoi bagagli. Il livello di realismo è assolutamente sbalorditivo ed è davvero un piacere perdersi in ciascuno di questi ambienti, la cui bellezza dipenderà ovviamente da ciò che la tua moto sarà in grado di gestire.S. Tieni inoltre presente che il titolo è disponibile solo per giocare online e può essere giocato in modalità cooperativa per una dose extra di divertimento.

Difficile affrontare l'esperienza di dipendenza

per adesso, Gli incontri sono sottili, così come lo sono gli edifici da esplorare. In altre parole, non c'è molto da fare all'inizio di Nightingale. Tuttavia, ho avuto l'opportunità di conoscere alcuni misteri molto gustosi. D’altro canto gli scontri furono molto meno gravi. Se il mio personaggio ha determinate abilità come la capacità di schivare, schivare e lanciare colpi d'ascia, Le sensazioni non sono affatto soddisfacenti e le battaglie sono decisamente la parte meno interessante del gioco.

Preferiamo di gran lunga creare costantemente nuovi strumenti per raccogliere risorse vegetali e minerali, sbloccare nuovi progetti di costruzione e migliorare il nostro equipaggiamento per affrontare i rigori della natura selvaggia. Il gioco mira ad essere relativamente accessibile in termini di meccanica e offre anche diverse modalità di difficoltà. D'altro canto, è ancora abbastanza difficile iniziare, e per una buona ragione: l'interfaccia manca di un po' di chiarezza e i controlli certamente non hanno ancora finito di migliorare., tanto che spesso mi sono ritrovato a passare dalla tastiera al mouse con una certa sensazione di disagio. C'è ancora molto lavoro da fare in questo ambito, però, e l'esperienza ha qualcosa di avvincente che mi fa venire voglia di tuffarmi di nuovo a capofitto per scoprire tutti questi segreti.