Guerre en Ucraina: l’UE arme Kiev affronta l’imminence de la bataille du Donbass

« Avec ou sans sanzioni, la guerre et les batailles des prochains jours et semaines auront bien lieu », reconnaît le chef de la diplomatie de l’UE. D’où la priorité, selon Josep Borrell, à donner aux «aspetti difensivi».

Giornalista al servizio Monde

Par Philippe Regnier



Pubblico il 04/11/2022 alle 20:59



les sanzioni, c’est bien ; les armi, c’est mieux ? L’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri di Josep Borrell è il reddito di visita-eclair in Ucraina con un sentimentale d’urgenza. Les Européens, juge-t-il, doivent résolument armer la défense ucraina. D’autant que se profile à l’horizon une confronto maggiore. Le troupes russes sont déterminées à concentrer leur effort sur une offensive capital sur le Donbass, dans l’est du pays, proche de leurs basi logistiques. “Je crins fort un rouleau-compresseur et beaucoup plus de victimes civiles”, avertit le chef de la diplomatie de l’UE.



