Guarda la clip dell'evento con Post Malone!

Crediti immagine: YouTube

La domanda non è se sarà il numero uno oppure no, ma quante vendite? Il 19 aprile, Taylor Swift ha creato un evento con l'uscita del suo undicesimo album in studio (escluse le ristampe), che ha un nome evocativo: “Tortured Poets Oath”. Sempre affiancata dal produttore Jack Antonoff, con il quale ha lavorato per 10 anni e nel 1989, la cantante americana prende come sfondo la sua precedente relazione di sei anni con l'attore britannico Joe Alwyn per offrire 16 nuovi brani in forma outlet. ” “Tortured Poets Oath” è l’album di cui avevo bisogno più di ogni altro mio disco. È stata davvero un’ancora di salvezza per me, in termini di cose che stavo attraversando. In un certo senso mi ha ricordato perché scrivere canzoni è la cosa che mi guida nella mia vita. Non avevo bisogno di scrivere molto » ha spiegato durante il concerto dell'“Eras Tour”. Tranne sorpresa! Appena due ore dopo la sua uscita sulle piattaforme, la cantante ha rivelato un secondo album nascosto, formando una “selezione” di 31 brani in totale: “ Ho scritto così tante poesie tormentate negli ultimi due anni che volevo condividerle tutte con te ».

Il lettore Dailymotion si sta caricando…

“Ti amo, mi hai rovinato la vita”

E con molteplici cofanetti – quattro più l'edizione standard – e formati (CD, vinile, cassetta…), “Tortured Poets Oath” si è già assicurato di raggiungere la vetta delle classifiche statunitensi. Mentre si prepara a eseguire sei giganteschi concerti alla La Defense Arena di Parigi e allo Stadio Groupama nel suo tour da record, la Francia seguirà l'esempio? Ricordiamo che il suo precedente disco di canzoni originali, “Midnights”, gli è valso il primo posto della sua carriera in Francia nell’ottobre 2022. Da allora la pop star ha ripetuto l’impresa con “1989 (Taylor Version)” lo scorso novembre.

Per mettere le probabilità a suo favore, Taylor Swift ha concentrato la sua strategia di marketing su una canzone in particolare: “Fortnight”, la traccia introduttiva dell’album che non è altro che un duetto con Post Malone. ” Sono sempre stato un grande fan di Post per via dei suoi scritti, dei suoi esperimenti musicali e di quelle melodie che crea e che ti restano in testa per sempre. Ho visto questa magia prendere vita quando abbiamo lavorato insieme “Il musicista raffigurato in questa imponente poesia riconosce” Tradimento segreto “Il che porta a una rottura dolorosa. ” Ti amo, mi sta rovinando la vita » ripeté all'unisono con il connazionale americano.

Guarda il video musicale della canzone “Fortnight” di Post Malone:



Una tempesta interiore catturata da Taylor Swift in una sontuosa clip in bianco e nero, ideata e diretta da lei stessa, che, come sempre, contiene molti indizi segreti che i fan si divertiranno a sviscerare. La cantante, detenuta in un rifugio gestito dagli attori Ethan Hawke e Josh Charles, cerca di dimenticare la sua rottura con Post Malone sedendosi dietro la sua macchina da scrivere. Entrambi membri della famosa sezione Poeti Torturati, scrivono le loro traversie su carta, mentre riviviamo i momenti felici della loro storia in flashback, per cercare di alleviare il dolore incomprimibile dei loro cuori spezzati. La scrittura sarà, in definitiva, la chiave che permetterà a Taylor Swift di annientare e bruciare tutto il suo tormento… Potente!