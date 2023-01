Lord – Forspoken: Scopri il trailer finale

Forspoken arriverà molto presto su PS5. In attesa della sua uscita ufficiale da parte di Square Enix, l’action RPG è stato svelato nel suo trailer finale. Il trailer, che appare alla fine dell’articolo, adotta il formato cinematografico e colpisce per la grafica e le immagini piuttosto riuscite. Forse riuscirà a colpire nel segno con i ragazzi con questo nuovo video? Niente di meno confermato pochi giorni prima della data di uscita.

Cinema che ti sorprenderà

Questa non è la prima volta che Forsbuken si rivela al pubblico. I giocatori hanno già potuto avvistare il videogioco sviluppato da Luminous Productions in diverse occasioni negli ultimi mesi. Il trailer di gioco qui sotto ti dice molto sul contenuto del gioco. Il trailer finale, appena rilasciato dallo studio, è diverso. Questa volta, ai giocatori viene offerta una scena molto più breve. Nel complesso, questo nuovo trailer di Forspoken dura un buon minuto.

Ma il video è tutt’altro che inutile. Al contrario, mostra molto sulle qualità tecniche del gioco di ruolo. L’attenzione si concentra sulla grafica e sul pesante lavoro visivo svolto dai team di Luminous Productions. Lì troviamo, ovviamente, Free Holland inseguito da un gran numero di strane creature come l’un l’altro. La nebbia che si allargava fece il suo effetto. Il video rivela anche un misterioso essere in armatura che fluttua nell’aria per fermare l’eroina.

Durante i primi secondi del filmato de I Rinnegati, Frey Holland estrae finalmente la sua arma magica dal braccialetto. È pronta a resistere e sconfiggere queste creature che stanno colonizzando il suo mondo. Ellie D. L’ultimo di noi Devi solo comportarti bene. Realismo accattivante e animazioni impressionanti che compongono la grafica del videogioco. Ma basterà a convincere i giocatori?

Accoglienza mista

Forspoken, infatti, è ben lungi dal generare entusiasmo tra i videogiocatori a differenza di titoli di enorme successo come L’anello dello sceicco. Questo, almeno, è quanto si evince dalle opinioni contrastanti emanate dai fortunati, giornalisti e videogiocatori, che sono riusciti a scoprire il titolo durante i lanci della beta. Secondo questi punti di vista, Forspoken non merita davvero il suo rango di blockbuster di prima generazione nel catalogo di Square Enix.

Inoltre, è una delle caratteristiche esclusive della nuova console per videogiochi di Sony, PS5. Sembra difficile credere che Forspoken sia riuscito a rubare prestigio Il miglior gioco per playstation per grandezza Dio della guerra Ragnarok. Nonostante tutto, le opinioni generate dal test non rispecchiano necessariamente le opinioni del pubblico al lancio ufficiale del videogioco. Luminous Productions avrà ancora del tempo per rettificare la situazione.

Ci vediamo tra due settimane

Come promemoria, la data di uscita di Forspoken è fissata per il 24 gennaio. Quindi puoi giocare esattamente in 14 giorni, a condizione che tu abbia una PS5. Ovviamente è prevista anche una versione per PC. È già disponibile per il preordine su vapore. In attesa di questo lancio, puoi sempre fare riferimento alla nostra valutazione Il videogioco più atteso del 2023.