Giornata mondiale della salute mentale: giochi per dispositivi mobili contro l’ansia da scaricare

Siamo tutti d’accordo sul fatto che la situazione è stata difficile per le persone in tutto il mondo e stiamo ancora avvertendo gli effetti della pandemia anche se si sono ritirati. Molti stanno ancora raccogliendo i pezzi. C’è anche chi ha già provato ansia prima della pandemia e gli eventi recenti si sono aggiunti a questo.

Ci sono diversi modi per affrontare il disagio che provi. Alcuni meditano, altri sono distratti dagli hobby e alcuni semplicemente se ne liberano. Naturalmente, puoi sempre passare a giochi disponibili per chiunque abbia un telefono. Ecco alcuni suggerimenti di gioco che possono aiutare a ridurre la tua ansia.

Pokemon Vai

Pokémon Go ha raggiunto una fama fulminea dal momento in cui è stato rilasciato. Sfortunatamente, la follia non durò a lungo. Questo non significa che non puoi più giocare. Non è solo un tuffo nel passato per coloro che ci hanno già giocato, ma incoraggia anche i suoi utenti a esplorare il mondo esterno per giocare.

Un po’ di aria fresca e spazio aperto dovrebbero rilassare e rinfrescare la mente. In generale, un cambiamento di scenario fa sì che la mente pensi a qualcosa di diverso da ciò che rende la persona ansiosa. Immagina anche di sentirti felice quando trovi un Pokemon.

Candy Crush

Sì, Candy Crush è un gioco giocato da persone di mezza età, ma non è affatto vero. Il gioco è adatto a tutte le età ed è anche molto rilassante. Puoi trascorrere il tuo tempo abbinando caramelle sotto forma di tre, quattro o cinque fino a raggiungere un determinato obiettivo.

Non sarai in grado di negare la sensazione di realizzazione una volta completato il gioco, dopo tutto il potere del cervello che hai messo nella strategia per capire quali caramelle schiacciare.

parole

Il principio di questo gioco è trovare le parole usando un gruppo di lettere in un cerchio. La cosa buona è che non solo rilassa la mente, ma la acuisce. Mentre cerchi di trovare le parole negli anagrammi, fai funzionare gli ingranaggi del tuo cervello e l’ondata di ormoni della gioia ogni volta che completi un livello contrasterà la tua ansia.

Tetris

C’è qualcosa di soddisfacente nello impilare i blocchi perfettamente sui blocchi. Non chiederci perché, è così. Tetris riporta molti ricordi per generazioni perché è un gioco classico.

Man mano che il gioco procede, la velocità con cui i blocchi cadono inizia ad aumentare, tuttavia, il nostro interesse per essi aumenta, lasciando poco spazio ad altre cose come ansia e paura. È stato persino menzionato su mindhealthcenter.com che Tetris è usato in “ambienti clinici per aiutare a trattare i sintomi del disturbo da stress post-traumatico”, il che è piuttosto interessante.

Wahi: relax e appagamento

Se la tua idea di gioco rilassante non prevede enigmi o attività fisica, My Oasis è perfetto. Questo è un gioco di tipo inattivo in cui tutto ciò che devi fare è raccogliere cuori per ottenere diversi animali come volpi, cervi, elefanti, giraffe, pinguini e balene per completare la tua oasi. La musica di sottofondo consente anche un gameplay tranquillo e rilassante.

