George Clooney non avrebbe dovuto insegnare l’italiano ai suoi figli

Un trilingue che ha fatto reagire papà qualche giorno fa all’inaugurazione della scuola da lui fondata, la Royal School of Film and Television Production Magnet di Los Angeles. “Parlano già tre lingue e sto ancora lavorando sull’inglese”, ha scherzato.

Sul set di “CBS Mornings” di mercoledì, ha ammesso di aver comunque commesso “un terribile errore” in materia. “Gli abbiamo fatto imparare l’italiano. (…) Ma io e Amal non conosciamo l’italiano. Li abbiamo armati di una lingua che possono usare per farci del male. Non sappiamo cosa dicano”, ha lamentato il attore, ridendo.