Fine delle qualificazioni in Belgio? “Bruges non ne ha bisogno.”

In Belgio, la fine della tappa Classica suscita ogni anno gli stessi dibattiti: le qualificazioni dovrebbero essere cancellate?

Sono in circolazione da quattordici anni, hanno ancora un discreto numero di detrattori e possiamo anche vivere una delle ultime stagioni nella forma attuale. Per la stagione 2025-2026 il rinnovo del contratto per i diritti tv potrebbe far sparire i playoff.

Cambiare la formula?

La scorsa settimana si è tenuto un incontro segreto tra i leader dei sette migliori club della Professional League con l'obiettivo di discutere cosa vogliono per il futuro. Al momento siamo ancora lontani dal raggiungere un consenso.

Pieter-Jan Kalkoen, giornalista di Nieuwsblad, fa il punto su questo incontro e sulle diverse possibilità prese in considerazione. “Vogliono giocare meno partite per poter difendere le loro possibilità nelle competizioni europee. Se per questo bisogna eliminare gli spareggi, alcuni club sono disposti a farlo”, ha spiegato a RTBF.

Prima di proseguire: “Il Genk, ad esempio, vuole un torneo da 14 giocatori e play-off da quattro. Il Bruges, dal canto suo, pensa a un torneo da 18 giocatori senza play-off. I club francofoni non dicono altro che l'obiettivo è che Standard e Charleroi eliminino le piste.” “

Quindi non è impossibile ritornare allo stato di forma che avevamo prima dei playoff. È anche possibile che creeremo un formato di playoff diverso. Quello che è certo è che le quaranta partite all'anno del torneo sono più di qualsiasi altro grande torneo europeo.