Will di Stranger Things è gay? Il traduttore Noah Schnapp risponde alle voci

La quarta stagione di Stranger Things è stata pubblicata in due parti, il 27 maggio e il 1 luglio, battendo tutti i record di Netflix come la serie platform più vista al mondo.

Ogni dettaglio del blocco Dover Brothers viene analizzato con un pettine a denti fini. Come l’orientamento sessuale di Will Byers, per esempio. In questo quarto episodio, il figlio di Joyce sembra a disagio quando Mike Wheeler, il suo migliore amico, gli parla della sua ragazza Elf. Da allora, le voci sulla sua omosessualità si sono solo gonfiate.

In una recente intervista a Variety, Noah Schnapp, traduttore di Will Byers, ha confermato la teoria del netizen. “Ovviamente è stato accennato nella prima stagione: è sempre stato lì, ma non si sa mai davvero, è solo che sta crescendo più lentamente dei suoi amici? Ora che sta invecchiando, sta crescendo più lentamente dei suoi amici”, il L’attore di 17 anni spiega. Si sono trasformati in qualcosa di reale e ovvio. Ora è chiaro al 100% che è gay e innamorato di Mike. Ma prima, i progressi erano lenti”.

Il giovane comico ha aggiunto che la graduale rivelazione dell’orientamento sessuale del suo personaggio è stata “splendidamente premurosa” e che potrebbe consentire ad alcuni spettatori di entrare in contatto con lui.