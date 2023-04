Danza – Doppio Embro 2023

Mons

Maison Folie – 8, rue des Arbalestriers

Il Double Impro è un evento di danza a tutto campo, improvvisazione al 100%, a metà tra spettacolo e battaglia (competizione). Dopo aver vinto il loro posto nei playoff, 12 ballerini si esibiranno davanti al pubblico per due ore di un nuovissimo spettacolo a sorpresa!

Le sfide vengono estratte casualmente durante il DJ set dal vivo, ed è quello che attende i nostri artisti. Lasciati travolgere dai 1001 aspetti dei diversi stili di danza rappresentati e vota il tuo duetto preferito!

Concept originale di Double Impro, diretto da Elora Pasin, presentato da Alice De Pauw e KO Beats. Ospitato da DJ Pixart e DJ Goss’One. In collaborazione con Mars, Mons Art de la Scène dal 2017!

Aperto a tutti, questo evento mira a evidenziare le connessioni tra ballerini e diversi stili di danza. Invitiamo anche quest’anno, grazie al BIJ, giovani danzatori provenienti da Francia, Grecia e Germania, consentendo uno scambio più interessante.

Questo concorso/spettacolo permette inoltre al pubblico di essere il più vicino possibile ai ballerini e di interagire con loro presentando i testi e i temi che i ballerini devono improvvisare nello stile del teatro d’improvvisazione.

nel programma:

– Tra le 14:00 e le 16:30: i ballerini proveranno a porte chiuse. Questa sessione di qualificazione è aperta a tutti i ballerini di tutti gli stili, senza limiti di età o livello. Per loro assumerà la forma di una grande “Jam”, con cerchi di ballerini, dove ognuno sarà libero di cambiare cerchio e parlare con chi vuole. I ballerini ospiti, poi i giudici, correranno in cerchio per scegliere i loro ballerini preferiti.

– Dalle 16:30: apriamo le porte al pubblico e lo spettacolo inizierà alle 17:30: dopodiché il pubblico è invitato a godersi lo spettacolo ma anche a interagire con i danzatori nei momenti di emozione riservati al pubblico . Questo pubblico potrà anche, durante la serata, votare ed eleggere il duo vincitore dell’edizione 2023!

– Al termine dell’evento, abbiamo ancora qualche ora per goderci un dj set live di DJ Goss’one e DJ Pixart, e approfittare del bar e degli snack al termine verso le 23:00.

– Il giorno successivo, dalle 14:00 alle 18:00, i ballerini interessati possono anche partecipare ai workshop (Dance Workshops) guidati da Daphne Bianchi (Francia) e Calle Tarasedo (GR), ballerini di fama mondiale! Questa volta i laboratori si svolgeranno al Blocry di Louvain-la-Neuve, in collaborazione con il gruppo di danzatori “LLC”.

0479/534929