Hogwarts Legacy arriva su Nintendo Switch

Sebbene previsto per questa estate, la versione per Nintendo Switch di Eredità di Hogwarts: Eredità di Hogwarts Soffre di un enorme ritardo. Rilascio ora previsto per novembre.

Eredità di Hogwarts: Eredità di Hogwarts È uno degli eventi dell’anno. Recentemente disponibile su PS4 e Xbox One, dopo essere uscito con clamore su PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, questo adattamento dell’universo di Harry Potter è ora destinato a Nintendo Switch. Ma ci sono difficoltà di sviluppo iniziali che costringono la Warner Bros. Per annunciare un grande ritardo.

« Hogwarts Legacy uscirà per Nintendo Switch il 14 novembre 2023. Sappiamo che i fan non vedono l’ora di giocare su Switch, ma creare la migliore esperienza possibile è la nostra priorità. Grazie per la vostra pazienza “,” indica l’editor in lingua Tweet pubblicato il 12 maggio. La data dell’annuncio è ben scelta perché è il giorno in cui viene fatto un annuncio particolare La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears. Con tutti gli occhi puntati su di lui, è il modo migliore per condividere la cattiva notizia.

Ancora qualche mese di pazienza per la versione Switch di Hogwarts Legacy

Sir JK Rowling La redazione del videogioco ha ricevuto Eredità di Hogwarts Per testarlo prima della sua uscita venerdì. JK Rowling non l’ha creata né è stata coinvolta nel suo design. Respingiamo la transfobia attiva dell’autore, che finanzia associazioni anti-transgender, che mettono in pericolo la vita delle persone trans.

Originariamente, Eredità di Hogwarts: Eredità di Hogwarts Doveva uscire il 25 luglio su Nintendo Switch, sapendo che questa versione è stata confermata dopo le altre. Quindi i possessori di console dovranno pazientare prima di scoprire questa magica avventura. Su questa console avrebbe ancora un altro argomento: poterlo giocare ovunque.

Tuttavia, l’ambizione rimane enorme per la Warner Bros. , dal momento che Nintendo Switch di solito non fornisce abbastanza potenza per eseguire un gioco ricco e generoso come Eredità di Hogwarts: Eredità di Hogwarts. Lodevole la volontà di non addentrarsi nella tecnologia cloud, come altri hanno saputo fare. Ma fai attenzione alla performance all’arrivo. indirizzo come The Witcher 3: Caccia Selvaggiache è in qualche modo comparabile per dimensioni, offre un’esperienza capovolta su Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy: Hogwarts Legacy // Fonte: Capture PS5

Nota però che Eredità di Hogwarts: Eredità di Hogwarts Funziona bene su PS4 e Xbox One, mentre entrambe le console hanno più di 9 anni. Nelle sue analisi tecniche, Sito specializzato in fonderia digitale Fare i sacrifici necessari, sottolineando la ” Un’esperienza che regge bene data l’età delle console Vedremo se il miracolo avverrà anche su Nintendo Switch.

