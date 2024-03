Enorme incendio per Cara Delevingne: la sua casa distrutta dal fuoco (foto)

Non ci sono vittime da denunciare, che è la cosa più importante in questo tipo di incidenti. L'attrice e modella Cara Delevingne ha ricevuto ieri una pessima notizia, quando ha saputo che la sua grande casa è stata distrutta da un incendio.

In alcuni casi furono distrutti più di 750 metri quadrati. Se l'attrice fosse stata in Inghilterra al momento dell'incendio, lì sarebbero state due persone e i suoi gatti. Il 31enne ha parlato su Instagram. “non posso credere La vita può cambiare in una frazione di secondo, quindi sfrutta al meglio ciò che hai. Grazie dal profondo del cuore ai vigili del fuoco e a tutti coloro che sono venuti in aiuto “, ringrazia.

I due gatti di Cara Delevingne © Instagram

Secondo TMZ l'intervento dei vigili del fuoco non è stato un compito facile data l'ampia superficie dell'abitazione. Sembra che uno dei vigili del fuoco sia rimasto ferito durante l'operazione.

La casa dell'attrice ha un valore di 7 milioni di dollari.

