Selon plusieurs observateurs, Apple serait sur le point de faire son retour sur le marché des consoles de jeux vidéo.

Voilà une nouvelle qui pourrait en étonner plusieurs car immagina Apple concorrente les géants du gaming tel que Nintendo, Sony o autre Microsoft serait effectment unae sorpresa de taille. En effet, après le rachat d’Activision Blizzard per Microsoft, Apple serait-il le prochain à lâcher une petite bombe ? En effet, la firme de Cupertino n’en est pas à ses premiers pas dans le secteur et nourrit un ambieux projet depuis fort longtemps.

Gli ingegneri Xbox chez Apple

Dan figlio podcastJez Corden, giornalista chez Windows Central, un expliqué avoir eu écho qu’Apple avait approché des ingénieurs de Xboxversare fabriker su una console adeguata.” “Je ne sais pas s’il s’agit de réalité virtùlle, de métavers ou quelque ha scelto dans ce genere-là”, tempère-t-il cependant en ajoutant qu’il n’a pas non plus de source forte ni document ou photo à l’appui. “C’est juste quelque ha scelto que j’ai entendu, je ne sais pas si ça se concrétisera ou même s’ils l’ont déjà annulé.”

Une deuxième provvisorio

Plus de 25 ans après ce premier essai, Apple serait sur le point de revenir dans l’industrie des consoles de jeux vidéo. La firme de Cupertino saggia peut-être de surmonter son échec de 1996. En effet, c’est à cette date-là qu’on trouve trace d’une première console frappée d’une pomme dans le jeu vidéo. La Pipp!n est una console conçue par Apple et Bandai pour venire concurrencer la Sega Saturn, il Nintendo 64, et même une petite dernière qui secoue le marché, la PlayStation.

Voir Apple débarquer dans le monde du gaming su console reste, à l’heure actuelle, une rumeur folle. Cependant, avec l’arrivée d’Apple Arcade nel 2019 et les rumeurs de plus en plus importantes sur l’arrivée du casque VRil ne nous est pas possible de balayer la rumeur d’un simple revers de la main.