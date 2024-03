“È una questione di fortuna”: aprono in Belgio negozi che vendono il peso dei pacchi smarriti

Per loro, una soluzione è vendere questi pacchi a peso, non aperti, ai commercianti che possono poi venderli ai privati, sotto forma di pacchi misteriosi. Ma prima, gli ordini dichiarati perduti devono essere restituiti al destinatario originale e i dati personali riportati sul pacco devono essere resi anonimi.

Ogni anno in Europa almeno 2.000 tonnellate di pacchi non arrivano a destinazione. L'errore è un indirizzo mancante o incompleto, quando i destinatari non sono quelli che semplicemente non vengono a ritirare i loro ordini. La restituzione al mittente non è sempre possibile e, dopo un po', i corrieri diventano i legittimi proprietari di questi pacchi.

In Belgio alcuni hanno lanciato iniziative in questo campo. Ad esempio, un residente di Liegi ha aperto il suo sito web per rivendere i pacchi smarriti alla fine dello scorso anno e questo venerdì apriranno i battenti due negozi fisici a Bruxelles e nel Brabante Vallone. Tuttavia, sono obbligati ad acquistarlo in Francia o Germania, poiché in Belgio ciò non è consentito. Calcola 16 euro al chilo di pacchi. “Alcuni troveranno oggetti che valgono più di 16 euro, altri no, ma lo sanno quando vengono a comprare i loro pacchi, è una fortuna casuale.“, dichiara Arnoud Oserstam, proprietario di due negozi.

All'interno di questi pacchi troverete vestiti nel 60% dei casi, ma potreste avere più fortuna anche nel ritrovare uno smartphone o altri oggetti di valore, anche se questo è molto raro.

Questo fenomeno sta crescendo sui social network e sono diventati molto popolari i video che mostrano persone che aprono i loro misteriosi pacchi. In Belgio, Bpost non vende mai gli ordini persi, vengono inviati a FPS Finances che può venderli in un “Fin shop” o inviare l'articolo al riciclaggio.