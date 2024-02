“Dubito che Jean-Luc Croc abbia affermato di aver trovato 1,5 miliardi di dollari di risparmi. Era disposto a tagliare gli assegni familiari?”

Non dovresti pensare così, secondo me. Pagare le tasse di per sé è naturale, per gestire lo stato, costruire strade, gestire scuole, finanziare lo stato sociale e così via. Ma in Belgio siamo già tassati pesantemente.

Il vostro predecessore, Jean-Luc Croc (redazione, ex ministro del Bilancio vallone, oppositore di Les Engagés durante il Consiglio legislativo), ha detto di aver individuato un risparmio di 1,5 miliardi, dove sono?

Quando l'ho letto ero scettico perché non era stata presa alcuna decisione per attivare questi strumenti di risparmio. Si è verificata una riduzione degli stanziamenti familiari, una riduzione degli stanziamenti comunali e la deistituzionalizzazione di parte dell’assistenza sanitaria nel settore ospedaliero. Jean-Luc Croc era pronto a farlo? È facile dire che ha individuato un risparmio di 1,5 miliardi di dollari. Lo ripeto: dobbiamo semplificare il panorama vallone.

Possiamo farlo in cinque anni?

Dobbiamo iniziare a farlo rapidamente. Ma ci vorrà più tempo. Il progetto MR sta lavorando a una legislatura bicamerale.

E' chiaro che lei e il primo ministro vallone non siete d'accordo su possibili future regole europee in materia di bilancio. Ne hai discusso?

Non ancora, non ci siamo visti. Abbiamo una lettura diversa di queste regole. Penso che stiamo già lavorando nella logica che l’Europa vuole imporre a partire dal 2025. C’è più flessibilità rispetto al passato, ma c’è un trattato che non possiamo modificare in questo modo che fissa gli obiettivi. Dobbiamo lavorare sulla spesa, riducendo il deficit e semplificando le cose.

Perché la Vallonia non è riuscita ad aumentare il proprio tasso di occupazione tanto quanto ha fatto Bruxelles? Anche a Washington c’è stato il Covid, la crisi energetica, ecc.

Abbiamo realtà diverse in Vallonia, soprattutto per quanto riguarda la mobilità. Tra le persone in cerca di lavoro, il 50% non ha la patente. Su questo punto le realtà in una grande città sono diverse. Ci sono investimenti nel Recovery Plan che vanno in questa direzione e sono fiducioso che daranno i loro frutti.

Per tornare proprio ai progetti del piano di risanamento, lei è alla guida del progetto che dovrebbe istituire il settore della demolizione degli aerei all'aeroporto di Charleroi. Il progetto è in ritardo, a che punto siamo?

Mi è stato detto che il progetto iniziale non avrebbe avuto successo perché l'ubicazione prevista dell'edificio per la demolizione degli aerei non era possibile. Ma nessuno ha pensato di creare l'edificio in modo leggermente diverso. Sono stato io a prendere il piano e a suggerirlo di ruotarlo di 90 gradi. È vero adoro leggere i programmi ma è pazzesco che possa succedere una cosa del genere. Swar ha fatto un ulteriore passo avanti e ora le cose stanno andando avanti.

Il signore parla di cancellazione dell'indennità di disoccupazione dopo 24 mesi. Difendete questa misura?

SÌ. Credo che dopo 24 mesi dovremmo riportare le persone al CPAS in modo che possano beneficiare di un monitoraggio più mirato. È quindi necessario spostare le risorse verso i CPAS. Quando ero presidente del CPAS, la dimensione del mio comune (Nota della redazione: Ham-sur-Heure/Nalinnes) mi ha permesso di incontrare tutti i beneficiari del Reddito di Integrazione Sociale (RIS) per cercare di capire il loro progetto di vita e rimettere piede nella staffa. Stavamo effettuando un monitoraggio molto attento.

Non è questo il ruolo del forum?

Sì, entro due anni. Ma se le cose non vanno bene, devi cambiare approccio invece di restare nello stesso sistema fino alla fine. Questa misura non è affatto negativa perché, inoltre, proponiamo di aumentare gli stanziamenti per i primi sei mesi.

MR ha qualche problema nel finalizzare le sue inserzioni. È perché il tuo gruppo include troppe persone?

Quando si creano elenchi, c'è sempre una considerazione personale. Ma dobbiamo tenere presente il nostro interesse comune. Tuttavia, questo è ciò che mi guida costantemente. Inoltre, la lista che porto con me è compilata in questo modo, il che dimostra che tutti mettono al primo posto l'interesse comune. Il che bilancia ciò che fai notare nella tua domanda (ride).

Se diventi deputato e poi, durante le elezioni comunali di ottobre, sindaco, potresti dover scegliere tra questi due mandati (Nota del redattore: nel Parlamento vallone, solo il 25% dei deputati può essere cumulato, a seconda del loro numero). valutare)?

Non necessariamente, farò del mio meglio per essere in modalità stack e data la composizione delle liste, penso che sia giocabile. Quindi devo ottenere il miglior risultato personale possibile.

Sarebbe questa la situazione ideale per te?

La situazione ideale è che io rimanga ministro e non dirò il contrario. Ma penso che per quanto riguarda l'abbinamento tra deputato e sindaco nel Parlamento vallone, bisogna rivedere le regole ed evitare accumuli in base alle dimensioni del comune. Le attuali regole basate sul tasso di penetrazione sono semplicemente ridicole. L’accumulo ha senso, perché quando incontriamo un problema, siamo più disposti a lottare per risolverlo che se qualcun altro lo trasmettesse.