Gli Stati Uniti: uno studente intasca 110 milioni di dollari al mese

stato unito : Uno studente guadagna 110 milioni di dollari in un mese

Lo studente di matematica ed economia di 20 anni ha acquistato azioni ai livelli più bassi e venduto ai più alti e ha guadagnato oltre $ 100 milioni nel mercato azionario.

Jake Freeman, 20 anni, è diventato milionario da un giorno all’altro, vendendo una partecipazione nel rivenditore in difficoltà Bed Bath & Beyond. Twitter

Jake Freeman, un giovane studente di matematica ed economia presso la University of Southern California, è riuscito a luglio ad acquisire quasi 5 milioni di azioni dell’allora in difficoltà Bed Bath & Beyond. A quel tempo, il prezzo delle azioni era di $ 5,50.

Martedì scorso, il prezzo delle azioni del gruppo è salito a oltre $ 27 per azione. Freeman poi vende le sue azioni, guadagnando $ 110 milioni, e rivela Financial Timestrasmesso da riverbero. Due giorni dopo, la proprietà cadde, perdendo il 20% del suo valore, quando un importante azionista annunciò che stava vendendo l’intera sua quota.

Sebbene il mercato fosse favorevole a Jake Freeman, quest’ultimo aveva un naso sottile vendendo in quel momento. Non molti avranno la stessa fortuna e rischieranno di perdere molti soldi.

Sostegno economico dai parenti

Per ottenere un anticipo sufficiente, lo studente americano ha chiesto l’aiuto dei suoi parenti, in particolare di suo zio, ex direttore farmaceutico. “Non mi aspettavo un aumento così rapido”, ha detto Freeman Financial Times. “Pensavo che ci sarebbero voluti sei mesi.”

L’americano non è un principiante nel mondo della finanza. In particolare aveva svolto uno stage presso un hedge fund nel New Jersey e prima dei 17 anni aveva pubblicato un articolo con Vivek Kapoor, ex membro del Credit Suisse, sull’uso degli swap virtuali, un rischio tecnico finanziario. (“Rischio irriducibile di copertura di un titolo con un default swap”).

Dopo questo successo improvviso e inaspettato, Jake Freeman ha sfacciatamente celebrato questo guadagno cenando al ristorante con i suoi genitori e poi unendosi ai suoi banchi universitari.

